Eventyrlig fortællekunst og magisk realisme

Villabyerne - 20. juni 2020 kl. 12:03 Af Mattias Blicher, cand.mag ved Vangede Bibliotek

Der var engang en tobaksplantage langt ude på landet. Plantagen hed Inviolata, og ejeren var grevinde, Alfonsina de Luna. Fra sit tårn holdt hun øje med de arbejdende bønder, mens hun røg cigaretter af lange tynde cigaretrør.

Ud fra devisen, at mennesker er som dyr, og at alle udnytter alle, retfærdiggjorde hun de slavelignende og kummerlige forhold, som bønderne levede under, og sin egen luksuriøse levevis.

Nederst i hierarkiet på plantagen var den hårdtarbejdende og hjælpsomme Lazzaro. Ikke engang de andre bønder satte egentlig pris på ham.

Alice Rohrwachers 'Lazzaro den lykkelige' (2018) begynder som et eventyr, hvor tid og sted synes ubestemmelig. Men filmen er faktisk baseret på virkelige hændelser (omend Rorhwacher nok har et lidt løst forhold til virkeligheden), og virkeligheden trænger sig da også på i form af grevindens søn, Tancredi.

Med afbleget hår, musik fra en walkman i ørerne og en stor, klodset Motorola-mobiltelefon giver han et praj om, at der findes en moderne verden et sted omme bag bakkerne og bjergene, der omgiver plantagen.

Om dagen driver han selvcentreret rundt og udtænker en plan for, hvordan han kan iscenesætte sin egen kidnapning og selv score løsesummen. Og Lazzaro skal hjælpe ham.

Som Lazarus fra biblen Svindelnummeret fungerer så godt, at politiet til sidst dukker op på plantagen, men i stedet for at hjælpe grevinden med at håndtere kidnapningen, anholder de hende og eskorterer bønderne væk fra plantagen. Undtagen Lazzaro. Han er faldet ned af en skrænt og slået bevidstløs.

Som Lazarus fra biblen genopstår Lazzaro. Og her rykker Rohrwacher igen ved vores tidsfornemmelse.

For Lazzaro ser ikke én dag ældre ud, da han pludselig rejser sig, som om intet var hændt. Men lidt efter lidt står det klart, at vi er kommet endnu tættere på nutiden.

Lazzaro strejfer omkring og kommer ad omveje til en unavngiven italiensk storby.

Her møder han folk fra plantagen. De er blevet ældre, men befrielsen fra plantagen har ikke løst dem fra fattigdom. Og Lazzaro er stadig lige så hjælpsom og godhjertet som før.

'Lazzaro den lykkelige' er fortællekunst i højeste potens med lommer af magisk realisme.

Der er ingen skabeloner eller formler at spore, og selvom Rohrwacher nok har set sin del af italienske filmklassikere såsom Frederico Fellinis 'La Strada' (1954) og Vittorio de Sicas 'Miraklet i Milano' (1951), er det som om, Rohrwacher bevæger sig imod selve fortælletraditionens udspring. Tilbage til folkeeventyrene, bibelhistorierne, fablerne og selve fortællelysten.

Overrumplende filmet Og så er det hele overrumplende filmet af Rohrwachers faste fotograf Hélène Louvart, der med skiftevis håndholdte nære og statiske distancerede indstillinger indfanger den gådefulde spænding mellem det jordiske liv og de overnaturlige og religiøse elementer.

Det er som om, at det indignerede samfundskritiske blik møder skaberkraftens undren over menneskets fejlbarlighed - ofte i samme scene.

Rohrwacher modtog Guldpalmen for bedste manuskript ved filmfestivalen i Cannes i 2018, og selvom det måske er svært efterhånden at få øje på decideret originale filmideer, så er 'Happy as Lazzaro' netop det.

Og samtidig er den også meget mere end det: en helt igennem fantastisk og storslået filmoplevelse.