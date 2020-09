Buspassagerne i Gentofte får ikke den lovede evaluering af busomlægninger i år.

Evaluering af busomlægninger må vente

Covid-19 har bremset den planlagte midtvejsevaluering af busdriften i hele hovedstadsområdet

Villabyerne - 27. september 2020 kl. 11:35 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Da busdriften i Gentofte blev omlagt i slutningen af 2019, gav det genlyd i spalterne, hvor frustrerede buspassagerer luftede deres utilfredshed. Kritikken haglede ned over 'Nyt Bynet', som mange buspassagerer mente havde forringet den kollektive trafik i Gentofte mærkbart.

Movias plandirektør, Per Gellert, forklarede dengang, at der var tale om en overgangsfase, og at Movia i løbet af foråret sammen med Metroselskabet og DSB ville se nærmere på udviklingen i rejsemønstre, passagertal og kundetilfredshed.

Midtvejsevalueringen skulle danne beslutningsgrundlaget for, om det ville blive nødvendigt at foretage tilpasninger af busdriften i Gentofte.

Men som med så mange andre ting i samfundet, så har Covid-19 også stukket en kæp i hjulet på den planlagte evaluering.

"Det er korrekt, at Movia sammen med kommuner og Region Hovedstaden havde planlagt en midtvejsevaluering af Nyt Bynet i foråret i år. Men Covid-19-epidemien og nedlukningen af samfundet fra 11. marts medførte, at passagertallet i bus-, tog- og metro faldt så voldsomt, at sammenligning mellem det forventede passagertal og den faktiske udvikling blev umulig," siger Movias plandirektør, Per Gellert, til Villabyerne.

Venter på ubestemt tid Af samme grund er det aftalt, at midtvejsevalueringen i 2020 ikke iværksættes.

"Der er arbejdet videre med de mest kendte problemstillinger, og der er også arbejdet med mulige ændringer af busbetjeningen af Høje Gladsaxe, Hvidovre og Valby med henblik på, at der kan ske ændringer i juni 2021. Den endelige evaluering af Nyt Bynet afventer en normalisering af passagertallet, når det ikke længere er nødvendigt at køre med de forskellige corona-regler i den kollektive transport," siger Per Gellert.