Se billedserie Så er der guld til Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte, Pressefoto Foto: MARIA JUUL

Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger i Gentofte

For andet år i træk tager Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret i Gentofte titlen som Europas bedste offentlige arbejdsplads

Villabyerne - 16. september 2020 kl. 17:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så skete det igen. Lidt over 700.000 danskere er offentlig ansatte, og 111 af dem er ansat på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte, som igen i år har fået titlen som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads. Titlen får centret for andet år i træk, og det er organisationen 'Great Place to Work', der giver den. På centret træffer medarbejderne selv de store beslutninger, fordi deres arbejdsplads er 90 procent ledelsesløst organiseret; en ledelsesmetode, der for alvor viste sit værd, da corona ramte Danmark:

"Umiddelbart kalder en samfundskrise som corona-pandemien på topledelse, men vi fandt hurtigt ud af, at vores ledelsesmetode var stærkere end nogensinde. Vi ville aldrig være kommet så godt igennem krisen med akutberedskab, nye rutiner, fysisk afstand og konstant afspritning, hvis ikke vores godt 100 medarbejdere var vant til at tage ansvar og løbe med bolden selv," siger centerleder på JAC, Ann-Christina Matzen Andreasen, der bliver suppleret af socialpædagog på JAC, Emine Barut Jeppesen:

"Jeg har lært, at vi er rockergode i medvind, men at vi er endnu bedre i modvind. Fordi vi har skabt så gode resultater ved selv at tage beslutningerne og ansvaret, så var vi også totalt klar til en udfordring som corona."

Arbejdsglæde i top På JAC er det medarbejderne, der selv ansætter nye kolleger, styrer økonomien og laver organisationsstrategi. Et ansvar, der giver engagement og arbejdsglæde og i sidste ende skaber bedre kvalitet for borgerne, skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

"Ved at slippe magten og kontrollen og i stedet vise tillid til medarbejderne, har vi fået meget håndgribelige resultater. Tilsynsrapporter på JAC er i top, sygefraværet er i bund, og økonomien er i balance. Og JAC har aldrig haft så stor tilgang af borgere som nu. Det fælles fokus på at give borgerne et bedre liv kombineret med frisættelse af medarbejderne og et stærkt fælleskab er hele omdrejningspunktet for os, og vi har valgt en organisationsform, som fuldstændig løfter den ambition," slutter Ann-Christina Matzen Andreasen.

JAC er et kompetence- og udviklingscenter, der tilbyder kompetenceudvikling, aktiviteter, beskæftigelse samt fysio- og ergoterapi til borgere med fysiske og psykiske handicap.

Jk