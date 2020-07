Se billedserie Michael McKay stod sidste år frem i Villabyerne og fortalte om sit forslag til at udnytte tangen til biogas. Det er op til ham selv at starte et strandrenserlaug. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Et strandlaug kan være første skridt i retning af en renere strand i Hellerup

Hellerup-borger Michael McKay har det seneste år været i dialog med Gentofte Kommune omkring problematikken med store mængder rådnende tang på Hellerup Strand

Villabyerne - 09. juli 2020 kl. 11:50 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er så smukt ved Øresund, men af og til kan udsigten, vandet og herlighedsværdien godt blive noget forplumret af de store mængder af tang, der ligger og rådner i vandkanten og på strandbredden.

Det ved Michael McKay alt om, han har boet tæt ved Hellerup Strand i mere end 10 år.

Den opskyllede brune masse er et tilbagevendende samtaleemne for faste brugere af stranden. Og den gene, de er mest trætte af, er lugten.

Sidste år i september foreslog Michael McKay i Villabyerne, at Gentofte lod sig inspirere af Solrød Strand.

Her ligger der nemlig et biogasanlæg, som "spiser" tang. Et såkaldt strandrenselaug, som er et samarbejde mellem grundejere og kommune, står for at fjerne tangen fra Solrøds strandstrækning og fragter det til anlægget, som trækker gas ud af det, før resterne havner på lokale landmænds marker.

Michael McKay, der som civilingeniør til daglig arbejder med digitalt produktdesign, var nysgerrig, og lige før sommerferien 2019 ringede han til Solrød Biogasanlæg og spurgte, om det kunne være interesseret i at tage imod tang fra Hellerup. Svaret var dengang positivt. De var indstillet på at lave en mindre forsøgsaftale, hvis Gentofte Kommune kunne sørge for opsamling og fragt til anlægget.

Borgerne skal tage ansvar Siden har Michael McKay holdt adskillige møder med Gentofte Kommune, og her har han ikke oplevet den store interesse for biogas-ideen.

Men til gengæld er der villighed til at bruge penge på at rense stranden som nødløsning, når der bliver alt for ulækkert.

"På den ene side var det jo dejligt, at der blev ryddet op forleden, men vi må desværre konstatere, at det er blevet en strand - pga. de mange landopfyldninger og andre effekter - hvor der simpelthen lægger sig mere tang, end der kan nå at rådne, så der er allerede et godt lag tang igen," siger Michael McKay.

I sin dialog med Gentofte Kommune har han påpeget, at man bør gå ind og lave et strand­rensningslaug, men ifølge Michael McKay ønsker Gentofte Kommune, at det er borgerne, der organiserer noget først, for derefter at invitere kommunen ind.

"Så jeg står tilbage med en opgave, som jeg ikke er sikker på, kan lykkes. Vi skal have alle ejendomsejerne langs Hellerup Strand i tale og lave et laug for derefter at involvere kommunen. Det er et kæmpe arbejde, og jeg er ikke sikker på, jeg kan løfte det selv. Men det kunne være en idé at samle gode kræfter omkring stranden, så vi kan lave en fælles indsats, uden det bliver skingert og konfronterende. Jeg regner med at starte en Facebook-gruppe med interesserede brugere af stranden som en start og så ellers langsomt finde vej til ejendommenes ejere/andelsforeningsbestyrelser," siger Michael McKay.

Park- og vejchef Henning Uldal, Gentofte Kommune En konstruktiv dialog Ifølge park- og vejchef Henning Uldal samarbejder Gentofte Kommune altid meget gerne med aktive borgere, og kommunen har haft en god og konstruktiv dialog med Michael McKay.

"Vi har blandt andet drøftet en forsøgsmæssig oprensning af tang på stranden for at få erfaringer med dette. Kommunen har efterfølgende fjernet cirka 320 ton tang på Hellerup Strandpark i begyndelsen af juni i år. Der er også fjernet tang på Charlottenlund Strandpark og ved Bellevue," siger Henning Uldal.

"I forhold til forslaget om at fragte tangen til biogasanlægget i Solrød, er det imidlertid tvivlsomt om det - både økonomisk og miljømæssigt - er den rigtige måde at gøre det på. Derfor er tangen indtil videre blevet afleveret som 'grønt affald'," tilføjer park- og vejchefen.

Desværre er der siden tangoprensningerne kommet ny tang til på strandparkerne, og i badesæsonen er Gentofte Kommune afhængig af, at højvande og fralandsvind transporterer tangen tilbage i Øresund.

"Mængden af tang afhænger blandt andet af vandtemperatur, vindforhold, strømforhold og vandkvalitet. Endvidere rammes ålegræs med års mellemrum af sygdom, som udsletter store dele af bestanden, hvilket naturligvis også påvirker mængden af tang. Ovenstående betyder, at ændringer i vandtemperatur, vindforhold, strømforhold og/eller vandkvalitet etc. kan resultere i, at ny tang lægger sig på stranden, hvor gammel tang er fjernet af naturen eller - som i maj og juni måned - ved menneskelig indgriben," oplyser Henning Uldal.