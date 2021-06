I Karen Stevnbaks egen have har naturen i den grad fået frie rammer til at udfolde sig. Foto: Karen Stevnbak

Et grønt tilbud: Skab plads til naturen i din have

Grøn Guide Gentofte inviterer til gratis biodiversitetskursus, hvor du kan hjælpe naturen godt på vej ved at blive 'Vild have'-ambassadør

17. juni 2021

Hvor kan padder og pindsvin bo uforstyrret? Hvilke blomster henter de bestøvende insekter nektar fra, og hvilke planter lever deres larver af? Hvordan gør du din have vild, uden at det bliver det rene vildnis?

Alt det og meget mere kan du lære, når Grøn Guide Gentofte inviterer til 'Vild have'-ambassadørkurser rundt omkring i kommunen.

Gentofte Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence 'Danmarks vildeste kommune' for at hjælpe den trængte biodiversitet og støtte netop denne dagsorden. I den forbindelse er spotlyset nu bl.a. rettet mod kommunens mange grønne villahaver, hvor der er god plads til både naturen og den praktiske, grønne græsplæne.

"Formålet med kurserne er at inspirere kommunes haveejere til at skabe levesteder for dyr og planter, der har det svært i vores haver," fortæller Grøn Guide i Gentofte, Karen Stevnbak, i en pressemeddelelse.

På kurset, der løber over to kursusgange, lærer deltagerne at indrette deres haver til oaser for naturen, med plads til pindsvin, fugle, padder og insekter. Du kommer til at kende de forskellige elementer, der indgår i en biodivers have og hvordan man kommer i gang med at etablere dem i sin egen have.

"Og så er det selvfølgelig vores håb, at deltagerne vil dele ud af deres begejstring og nye viden til naboer og venner, så vi kan gøre endnu mere plads til naturen i haverne," siger Karen Stevnbak.

De færdiguddannede 'Vild have'-ambassadører skal nemlig meget gerne hjælpe den vilde natur til at sprede sig i haverne som ringe i vandet. Det kan ske ved at invitere på besøg i haven og på andre måder inspirere haveejere i nærområdet. Deltagerne bliver samtidig en del af et netværk af ambassadører, der udveksler erfaringer og viden med hinanden.

For at få plads på det gratis kursus, skal du skrive en kort ansøgning til Grøn Guide Gentofte med beskrivelse af, hvorfor netop du og din have skal være med.

Alle i Gentofte kan være med, og det er ingen hindring at bo i lejlighed. Der optages 15 personer på hvert kursus, der løber over to kursusgange, første gang før sommerferien og anden gang efter sommerferien.

Tilmelding sker på kontakt@gg-gentofte.dk. Læs mere om kurserne på www.bæredygtigtgentofte.dk. jbl

Bliv Gentoftes 'Vild have'-ambassadører

Den første kursusgang

Torsdag 17/6, Bernstorff Slotshave kl. 16.30-19.

Fredag d. 18/6 Ordrup Kirkegård kl. 18-20.30.

Søndag 20/6 Pavillonen, bag ved Charlottenlund Station, kl. 10-12.30.

Tirsdag 22/6 Kursuslokalet på Hovedbiblioteket i Hellerup kl. 16.30-19.

Torsdag 24/6 Mariebjerg Kirkegård kl. 13.30-16.