Et æbletræ til minde om Onkel Danny

Ivan Brich, Mette Panton, Claus Benzin og Peter Strøm, der alle er frivillige medarbejdere i Dan Turèll Samlingen, mindedes Dan Turèll på 75 års- dagen fredag 19. marts. Det gjorde de ved bl.a. at plante et æbletræ i bibliotekshaven ved Vangede Bibliotek. De frivillige håber, at træet ad åre vil bringe fine røde æbler - lige uden for vinduerne i Dan Turèll Samlingen.