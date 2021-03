Se billedserie Historikeren Claus Bryld nyder at kaste sig ud i con amore-projekter som den nye bog. Foto: Maria Sattrup

Et 700 år gammelt opgør med religiøse doktriner

Historikeren Claus Bryld vil med ny bog om en af middelalderens største tænkere vise, at demokratisk tankegang er meget ældre, end vi tror

30. marts 2021

Hvad får et samfund til at hænge sammen? Hvordan sikrer man folkesuveræniteten? Hvem har retten til at udøve magt? Hvilken rolle bør religion spille? Alt sammen påtrængende spørgsmål, både i demokratier og i lande med andre styreformer.

Og de bliver undersøgt i den nye bog 'Marsilius af Padua. Middelalderens revolutionære filosof'. Vi spurgte forfatteren, professor emeritus i historie på Roskilde Universitet Claus Bryld, hvorfor vi i dag bør interessere os for Marsilius af Padua, der levede fra 1275 eller 1280 til 1342 og som i dag regnes for en af middelalderens største filosoffer?

"Det er altid et godt spørgsmål. I gamle dage sagde man "l'art pour l'art" - kunsten for kunstens skyld - men i dag skal der helst være en relation til nutiden. Men det er der jo også med Marsilius. Han var en af de første tænkere, der betonede statens rolle. En stærk stat, som hvilede på et lovmæssigt og folkeligt grundlag. Så på den måde var han en tidlig demokrat inden enevældens periode, der varede i de næste mange århundreder," svarer Claus Bryld, der bor i Charlottenlund.

En kontroversiel skikkelse Med sit angreb på pavekirken og sin betoning af den verdslige jurisdiktion som den eneste gyldige, blev Marsilius af Padua en kontroversiel skikkelse i sin samtid. Han måtte søge tilflugt hos den tyske konge og romerske kejser, Ludwig af Bayern, da han blev indkaldt til den pavelige domstol i Avignon efter at have udgivet sit hovedværk 'Defensor Pacis - Fredens Forsvarer'.

Man taler ofte om 'den mørke middelalder' og om, at det først var med Oplysningstiden i anden halvdel af 1700-tallet, at der skete et fundamentalt opgør med religiøse doktriner, men det er helt misforstået, mener Claus Bryld.

Franske filosoffer tog for meget af æren

"Det misforståede syn på middelalderen blev skabt i Oplysningstiden. Især franske filosoffer som Voltaire og Rousseau var interesserede i at skabe et billede af, at det først var med dem, at lyset kom. De tog æren for mere, end der tilkom dem. Moderniteten og den demokratiske tankegang har sit udspring i middelalderen, bl.a. med Marsilius af Padua," siger den erfarne historiker.

Hvornår og hvordan stødte du selv på ham?

"Det er en gammel flamme. Jeg skrev en opgave om ham i 1967 på historiestudiet på Københavns Universitet, og så har interessen ligget og simret siden. Jeg fandt mit gamle manuskript inde på Det Kgl. Bibliotek og opdagede, at der var ting, jeg kunne gå videre med."

Men hvorfor først nu, 54 år senere?

"Når man bliver pensioneret, får man mere frihed til at forfølge sine interesser, det vil du også opdage en dag. Alle mine år på Roskilde Universitet gik med undervisning, så jeg nyder virkelig at kunne kaste mig ud i den slags projekter," siger Claus Bryld, der i 2018 udgav den meget roste 'Edmund Burke. Konservatismens profet'.

Hvem var Marsilius af Padua? Marsilius af Padua var den første middelalderfilosof, som brød radikalt med kirkens lære. Det skete i 1324, da han udgav sin 'Defensor Pacis - Fredens Forsvarer'. Her undersøgte han, hvad der bedst sikrer et funktionsdygtigt samfund og dermed freden i en stat, og undervejs formulerede han den skelsættende idé, at det er folket, der er indehaver af de suveræne rettigheder i en stat.

Embedsmænd eller fyrster skal kun have magt som repræsentanter for folket, og præsteskabet skal formenes særlige rettigheder i verdslige anliggender.

Marsilius blev en vigtig inspirationskilde for såvel 1400- og 1500-tallets religiøse reformatorer, som store politiske tænkere som Machiavelli, Hobbes og Locke.

I 'Marsilius af Padua' fremstiller Claus Bryld for første gang på dansk grundigt både indholdet af Marsilius' tanker og den historiske sammenhæng, de skal forstås i.

Bogen behandler således en række politiske spørgsmål, som er relevante også i vore dage, samtidig med at den udfylder et tomrum i den dansksprogede litteratur om politisk tænknings historie.

Bogen udkom 25. februar på Aarhus Universitetsforlag.

