Sauntesvej 13 består af en række bygninger, der ikke ligger ud til vejen. De skal nu omdannes til 29 boliger, lyder et forslag fra ejendommens ejer. Tegning: GPP Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsejendom skal omdannes til 29 boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsejendom skal omdannes til 29 boliger

Ejer er klar med et forslag til, hvordan Sauntesvej 13 i Gentofte kan blive et grønt og attraktivt boligområde. Der er netop indkaldt til et indledende borgermøde

Villabyerne - 03. juni 2021 kl. 09:14 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

For tiden har en masse mindre virksomheder til huse i bygningerne på Sauntesvej 13, der udlejes til erhvervsformål. Men det kan snart ændre sig.

De Forenede Ejendomsselskaber overtog i februar ejendommen med henblik på udvikling, og de er nu klar til at præsentere et forslag om at omdanne bygningerne og de mange kvadratmeter asfalt til et spændende og noget grønnere boligområde med 27 lejligheder og to villaer med navnet Sauntes Have.

Projektet er blevet til i samarbejde med GPP Arkitekter og skal nu præsenteres på et kommende borgermøde.

Omdannelsen af Sauntesvej 13 vil forudsætte, at der udarbejdes et forslag til lokalplan og forslag til et tillæg til kommuneplanen.

Egen parkeringskælder Alle lejlighederne skal ifølge forslaget etableres i de eksisterende bygninger, mens der opføres to nye villaer på ca. 200 kvadratmeter hver.

I den største af bygningerne laves der 19 lejligheder på mellem 86 og 122 kvadratmeter. I den midterste bygning fire lidt større lejligheder i tre niveauer på mellem 112 og 164 kvadratmeter og endelig fire store lejligheder i to niveauer på mellem 183 og 200 kvadratmeter.

I projektet fremhæves det blandt andet, at det skal være attraktive kvalitetsboliger, en grøn oase midt i byen og have ét sammenhængende arkitektonisk udtryk og fællesskab i fokus.

Under de 19 lejligheder i den største bygning planlægges der at lave en parkeringskælder. I alt bliver der 58 parkeringspladser til de 29 nye boliger.

Tilmelding til borgermødet Projektet bliver præsenteret på et borgermøde med deltagelse af både Gentofte Kommune, bygherren og arkitektfirmaet.

Det foregår i Rådhushallen på rådhuset på Bernstorffsvej 161, mandag den 14. juni klokken 19.

Tilmelding til borgermødet skal foretages her.

relaterede artikler

Sådan ser befolkningsprognosen ud for Gentofte 13. maj 2021 kl. 07:26

Ophedet boligmarked: Så meget er priserne steget 06. maj 2021 kl. 14:46