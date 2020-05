Send til din ven. X Artiklen: Erhverv: Lokalt solenergi-selskab får rekordregnskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhverv: Lokalt solenergi-selskab får rekordregnskab

Nordic Solar Energy rider på en vækstbølge og kan præsentere det bedste regnskab i 10 år

Villabyerne - 10. maj 2020 kl. 07:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner på lokalt firma, der arbejder med vedvarende energi.

Solenergiselskabet Nordic Solar Energy i Hellerup, der investerer i solparker for private investorer, rider videre på vækstbølgen, og lander det bedste regnskab i selskabets nu 10 år lange historie.

"Fremtidens investeringer er grønne, og for både investorer og samfundet er solenergi noget af en solstrålehistorie. Lige nu oplever mange investorer et rekordhøjt afkast, værdistigninger og en generelt lav risiko på deres investeringer i solenergi. Flere af de børsnoterede selskaber indenfor solenergi er ligefrem steget i år, og selvom coronavirus har skabt usikkerhed blandt investorer verden over, er solenergi fortsat upåvirket," skriver Nordic Solar Energy i en pressemeddelelse.

Siden etableringen af Nordic Solar Energy har væksten været betydelig på det hurtigt voksende marked for solenergi. I et marked, der de seneste 10 år er vokset 35 procent årligt, er Nordic Solar Energy vokset med næsten 70 procent årligt. I 2019 kunne Nordic Solar Energy således præsentere en vækst i omsætningen på 55 procent, hvilket gav en omsætning på 216 millioner kroner. Årets regnskab betyder, at investorerne i Nordic Solar Energy i 2019 fik et afkast på 10,2 procent.

"Vi er utrolig stolte over vores flotte regnskab og over, at vi kontinuerligt kan sikre vores investorer et stabilt afkast. De sidste mange år har vist, at solenergi har et utroligt stabilt cash flow, der i høj grad er upåvirket af makrotendenser og konjunkturer. Næsten som en obligation. Det gælder også i den nuværende coronakrise, hvor vi har oplevet fortsat stabilitet," siger Nikolaj Holtet Hoff, der er direktør i Nordic Solar Energy og fortsætter:

Omkostningsreduktion

"Det flotte resultat er også et udtryk for, at solcelleindustrien gradvist bliver mere erfaren, hvilket bl.a. betyder, at produktionsomkostningerne på solceller falder betragteligt. Siden år 2000 er prisen på solpaneler faldet med 96 procent, hvilket er den største omkostningsreduktion på tværs af alle energisektorer nogensinde."

Nordic Solar ejer i 89 solparker fordelt i ni forskellige EU-lande, der sammenlagt producerer grøn strøm til over 43.000 husstande. jk