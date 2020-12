Dorthe Sandberg (tv.) og Mette Laursen er klar til at tage konkurrencen op med de øvrige optikere på Jægersborg Allé. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Erfaren optiker åbner egen butik på Jægersborg Allé

Dorthe Sandberg blev træt af kædekoncepter og topstyring og tager nu springet som selvstændig. Med sig har hun Mette Laursen, en endnu mere erfaren optiker. De to vil sætte den personlige service i højsædet

Villabyerne - 14. december 2020 kl. 16:29 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Den 22. juni 2020 troppede produktchefen for Profil Optik op i filialen på Jægersborg Allé 27A med beskeden om, at butikken sammen med fem andre i hele landet lukkede øjeblikkeligt. En af de triste modtagere af det budskab var Dorthe Sandberg.

Hun var dog ikke mere trist, end at hun tænkte, 'jamen, så er det måske nu'? Efter 20 år som optiker havde hun længe haft lyst til at blive selvstændig, og efter at have rådført sig med sin mand Jan, var hun ikke i tvivl: det var nu. Også selv om hun fik tilbuddet om at komme til en anden Profil Optik.

Torsdag i sidste uge kunne hun så slå dørene op til Sandberg Optik sammen med Mette Laursen, der blev udlært i 1985 og som senest har været hos Profil Optik på Strandvejen.

De to kvinder, der tydeligt sætter pris på hinandens selskab, nyder at have brudt fri af kædekonceptet og den topstyring, der uvægerligt følger med.

"Jeg følte mig ærligt talt lidt kvalt i kædekonceptet. Nu bestemmer vi selv sortimentet, vi bestemmer selv, hvordan her ser ud. Og så er der et hjerte i vores logo, det er ikke tilfældigt. Vi tror på, at vi kan give en bedre, langt mere personlig service, end kæderne kan," smiler Dorthe Sandberg, der slet ikke kan skjule sin glæde over at have fået foden under eget bord nu.

"Vi er to optikere, der følger vores kunder i hele forløbet, også når de træder ind i butikken første gang. Hos de store kæder er man lidt en ludo­brik, og man sidder typisk i prøverummet som optiker, mens det er kunderådgivere, der tager imod kunderne. Vi kan gøre det mere personligt, så kunden føler sig tryg," supplerer Mette Laursen.

Der er heller ikke nogen disk i den nye optikerforretning, og det er ikke for at udnytte pladsen bedre.

"Det ligger mig virkelig på sinde at kunne give en personlig oplevelse, så vi vil gerne af med alt det formelle. Her sætter vi os ned sammen med kunden, der også er velkommen til at få en kop kaffe eller et glas bobler," forklarer Dorthe Sandberg.

Den nye butiksindehaver bor i Hellerup, så hun har rig lejlighed til at møde sine kunder på gaden efter endt handel.

"Det er også derfor, det skal være ærligt og med hjerte. Jeg skal kunne se folk i øjnene bagefter," siger hun.

Da Dorthe Sandberg havde fået papir på, at hun kunne overtage lokalerne i 27A, ringede hun straks til Mette Laur­sen, som hun kendte godt, men aldrig havde arbejdet direkte sammen med.

"Jeg vidste, at jeg med Mette fik ro, erfaring og pondus. Vi ved begge to godt, hvad det handler om."

"Der er så mange udbydere af briller, så det bliver mere og mere vigtigt, at folk kan føle sig trygge, slappe af og få en ordentlig behandling. Det handler om at være gode ved folk," siger Mette Laursen, der også kender området godt, fordi hun har boet i Klampenborg i en årrække.

Midt i prisfeltet Prismæssigt lægger Sand­berg Optik sig cirka midt i feltet. Midt mellem lavpris og high end. De har gode kvalitetsmærker som f.eks. Tom Ford, Rayban og Gucci, men ikke nødvendigvis de dyreste, og så har de glas i alle ender af prisspektret. Abonnementer, som ellers er blevet lidt af en slagvare hos kæderne, holder de to kvinder sig fra.

"Folk skal have friheden til selv at vælge, de skal ikke binde sig," siger Dorthe Sandberg.

Sandberg Optik har åbent mandag-torsdag kl. 9.30-17.30, fredag kl. 9.30-18 og lørdag kl. 9.30-14.

Har man ikke mulighed for at komme i butikkens åbningstid, kan man aftale en tid udenfor denne. Det er også muligt at bestille kontaktlinser, og de kan bringes ud privat i hele lokalområdet.