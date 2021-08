Nilay Fener hedder den nye frisør på Ordrup Jagtvej 107, hvor Pia Schrøder tidligere holdt til. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Erfaren frisør rykker fra Østerbro til Ordrup

28-årige Nilay Fener har overtaget frisørsalonen på Ordrup Jagtvej 107

Villabyerne - 24. august 2021 kl. 09:11 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

På trods af sine kun 28 år er Nilay Fener allerede en erfaren frisør. Hun har været færdiguddannet i 6,5 år og har haft egen salon på Østerbro i de seneste fem år.

Men udlejer havde andre planer med den bygning, Nilays salon lå i, så hun blev tvunget til at søge nye græsgange. Og så var det, hun opdagede, at Pia Schrøder, der i de seneste 25 år har drevet 'Frisørstedet' på Ordrup Jagtvej 107, søgte en ny ejer til sin salon, fordi hun selv ønskede at gå på pension.

Da Nilay Fener mødte Pia og så både salonen og området, var hun ikke i tvivl.

"Det er hér, det skal være, tænkte jeg. Det er virkelig rart at komme til Ordrup. Det er et stille og roligt kvarter, og så er det ikke så langt fra Østerbro, så mine 'gamle' kunder kan forhåbentlig finde vej hertil," siger hun.

Hun overtog nøglerne til lejemålet 1. august og har så ellers puklet med at male og sætte sit eget præg på lokalerne med nyt inventar.

Foreløbig hedder det stadig 'Frisørstedet', men Nilay Fener forventer, at hun omdøber salonen.

"På Østerbro hed min salon 'Frisørsalonen', men måske finder jeg på noget helt andet. Jeg har haft så travlt med at gøre klar til åbningen, så jeg har ikke haft tid til at tænke over et godt navn," smiler hun.

Fokus er på håret Nilay Fener beskriver sig selv som en dygtig all round frisør, der klipper både kvinder, mænd og børn.

"Jeg vil bare gerne være kendt for gode hårklipninger. Jeg lægger ikke make up eller laver negle. Mit fokus er alene på håret. Jeg vil være 100 procent dygtig til én ting," forklarer kvinden, der altid har vidst, at hun skulle være selvstændig. Og hun har også altid vidst, at det skulle være som frisør.

"Jeg har altid gået meget op i både hår og makeup. Det betyder noget at se godt ud og være glad og tilfreds med sit udseende. Jeg tror på, at du kan præstere bedre, når du føler dig tilpas i din egen krop. Og alle mennesker føler sig da friskere efter en klipning."

Prismæssigt ligger Nilay Fener i det, hun selv kalder midterfeltet. For mænd er prisen for en klipning 299 kroner, for kvinder 399 kroner. Uden vask vel at mærke. Med vask skal der lægges 101 kroner oven i. Børn under fem år koster 249 kr.

"Jeg har fået en god start. Nu glæder jeg mig bare til at lære området endnu bedre at kende," siger Nilay Fener.