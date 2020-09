Jens Todor med sin kone Gyöngyi ønskser vejbump og vejchikaner i den ordlige ende af Ordrupvej for at tvinge bilister til at slippe speederen. Foto: Kathrine Albrechtsen

Er kørslen på Ordrupvej blevet hensynsløs?

Ja, ifølge Jens Todor og hans kone Gyöngyi, der ikke tør lade deres to piger på 5 og 7 år gå alene på Ordrupvej, efter en motorcyklist var ved at køre pigerne ned

Bilister og motorcyklister føler sig for ofte fristet til at trykke på speederen på Ordrupvej, når de er på vej hjem fra arbejde.

Især i den nordlige ende af Ordrupvej mellem lyskrydset ved Holmegårdsvej/Hyldgårds Tværvej og rundkørslen. Det er de daglige observationer Jens Todor og hans kone Gyöngyi foretager fra deres stuelejlighed, som ligger i nummer 41 på Ordrupvej.

"Vi kan høre, når folk holder for rødt nede i lyskrydset, fordi de gasser op, og lige så snart det er grønt, jokker de på speederen og kører med fuld smadder ned til rundkørslen," siger Jens Todor, som netop er kommet hjem fra sin tur på løbeski og sidder i sit lycrasæt på en bænk ude foran indgangen til familiens stuelejlighed.

For en måned siden var hans to piger på fem og syv år ved at krydse vejen hånd i hånd, da en motorcyklist kom kørende nede fra rundkørslen. Ved synet af pigerne bremsede han hårdt op, hvilket blev til et ti meter langt bremsespor på vejen.

"Det sker ikke, hvis man kører 50 km/t", siger Jens Todor, som ikke længere tør lade sine piger gå alene på Ordrupvej.

Jens Todor tror ikke på, at folk frivilligt vil lette på speederen, hvis hastighedsgrænsen blev sænket.

"Vejbump og vejchikaner vil derimod tvinge folk til at sætte farten ned," siger han, som også ville være tilfreds med en stærekasse eller en farttavle på vejen.

Stor debat på FB Familien Todor står ikke alene med deres oplevelser af fartglade bilister på Ordrupvej.

I en lokal Facebook-gruppe delte en frustreret borger for en uge siden et opslag om påkørslen af en parkeret bil på Ordrupvej, hvilke skabte stor debat i kommentarsporet omkring den høje fart og hensynsløs kørsel på Ordrupvej.

Flere udtrykte bekymring over vanvittig kørsel på en vej, hvor der ligger fire uddannelsesinstitutioner i nærheden. Og der var stor konsensus om, at bilister bør sætte farten ned og stoppe for gult i stedet for at trykke på speederen. På Facebook blev der også efterlyst flere chikaner på vejen for at få dæmpet farten.

Egoisme bag rattet Hver dag cykler Jacqueline Erichsen fra Vangede ad Ordrupvej for at komme til arbejde.

Hun har svært ved at tælle de dage, hvor hun ikke har oplevet en utryghed ved at færdes i trafikken på grund af høj fart.

"Jeg har de seneste år oplevet en stigende tendens til en egoistisk kørsel i kommunen, hvor der er en manglende respekt for andre trafikanter. Der er en hensynsløs kørsel, hvor folk kører over for rødt eller svinger til venstre, selvom lyset har skiftet til rødt. Det er med til at øge utrygheden for fodgængere og cyklister," siger Jacqueline Erichsen.

Muligvis kan bump og andre vejchikaner være med til at nedsætte farten, dog mener Jacqueline Erichsen, at der skal tænkes i et større perspektiv.

"Jeg er ikke sikker på, at bøder alene ville kunne gøre det. Generelt skal der arbejdes med bilisters moral i trafikken, for problemet er en større egoisme bag rattet. Jeg tror, at vi skal starte der. For i sidste ende handler det om bilisternes adfærd og indstilling til det at færdes i trafikken," siger hun.

Rådhus: Nej til bump

På Gentofte Rådhus følger Henning Uldal, park- og vejchef i Gentofte Kommune, med i de trafikale mønstre i kommunen.

"Trafiksikkerheden ligger os meget på sinde," skriver han i en mail til Villabyerne.

Kommunen foretager ifølge park- og vejchefen jævnligt målinger af trafikken på en stor del af vejnettet.

"Når vi får henvendelser af denne type, vurderer vi først og fremmest, om der reelt køres hurtigere end det tilladte, eller om der er tale om en 'oplevet utryghed'. Det sidste er helt reelt, men svært at bygge sig ud af med fysiske tiltag. Hastigshedsdæmpende foranstaltninger etablerer vi på veje, hvor der reelt køres for hurtigt, og omkring steder, hvor mange børn færdes alene i trafikken, for eksempel ved skoler," skriver Henning Uldal.

Små villaveje har mulighed for selv at finansiere etablering af bump. selvom der ikke er et reelt hastighedsproblem. Men Ordrupvej er en gennemkørselsvej, der skal lede en stor trafikmængde ud til et større vejnet, forklarer Henning Uldal.

"Vi etablerer typisk ikke bump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på de veje af fremkommelighedshensyn. Bløde trafikanter er derimod sikret på fortove og cykelstier samt lyssignaler og fodgængerovergange med blink, som der er mange af på Ordrupvej," skriver han.

Den seneste tælling kommunen foretog på Ordrupvej var i 2019 ud for nummer 58, som ligger midt på handelsstrøget. Her blev der kørt med en gennemsnitshastighed på 39 km/t.

"Det er ikke tal, der giver os anledning til bekymring," fortæller Henning Uldal.

Dog vil park- og vejchefen ikke afvise borgernes frustration over den trafikale adfærd i den nordlige ende af vejen.

"Vi vil skrive den nordlige del af Ordrupvej på listen over veje, hvor vi skal foretage en ny måling, når vi har ledigt udstyr. Den vil vise, om der er sket en udvikling i de kørte hastigheder," skriver han til Villabyerne.