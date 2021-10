Er Alexander en taber: Ung i en præstations-kultur

Gentofte Kommunes opgaveudvalg 'Unges trivsel - sammen og hver for sig' arbejder for at finde løsninger, så endnu flere unge trives. En af udfordringerne, de arbejder med, er at løfte de unges mentale trivsel, da flere unge melder, at de føler sig pressede i hverdagen på grund af egne og andres forventninger og følelsen af at være en del af en perfekthedskultur. Og det er altså nogle af de problemstillinger, som skal diskuteres på konferencen, som vil veksle mellem oplæg, debat og workshop.