Se billedserie Mads Emil Lyshøj Hansen er en af de frivillige fra Ventilen Gentofte, der prøver at holde liv i fællesskabet.

Ensomhed plager de unge: Virtuelle fællesskaber er et lys i mørke

Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der giver et unikt indblik i de unges liv under coronakrise og nedlukning.

Villabyerne - 11. februar 2021 kl. 13:47 Af Andreas Hoffmann, August Baad Rhode, Liva Nygaard og Siri Ida Alsøe, 2.x, Aurehøj Gymnasium

I organisationen Headspace, som rådgiver unge, har de under coronapandemien oplevet en stigende grad af unge, der henvender sig på grund af ensomhed.

Karantænen holder de unge adskilt fra deres venner, hvilket ifølge Headspace Gentofte tydeligt påvirker unges trivsel. Derfor er der også flere og flere unge, der har behov for at henvende sig til organisationer som Headspace.

"Der er ingen tvivl om, at vi har mødt langt flere unge, der skriver til os for at tale om det at være isoleret fra sine venner og skolen, hvilket unægtelig har betydet en mere isoleret tilværelse," siger ungerådgiver Rasmus Stage, der er daglig leder af Headspace Gentofte.

Han peger på, at det er et kæmpe problem, at unge mangler det sociale fællesskab, som de var vant til før corona. Derfor er det vigtigt, at de, der føler sig ramt af ensomhed, har et fællesskab, de kan søge hen til. Et vigtigt fokus for Headspace er derfor at henvise unge til netop de fællesskaber.

"Vi forsøger at hjælpe så mange som muligt til forskellige fællesskaber i deres nærområde. Rigtigt ofte støtter vi dem også i at række ud til det netværk, de har i forvejen," siger Rasmus Stage.

Virtuelle aktiviteter Selvom det under pandemien ikke er muligt at mødes fysisk, så er der blevet åbnet op for nye alternative måder at mødes på og dermed formindske ensomheden blandt unge.

Ventilen Gentofte, som før pandemien havde ugentlige arrangementer på deres mødested, har nu gjort deres aktiviteter virtuelle. På den måde har de unge stadig en mulighed for at deltage i en social sammenhæng trods nedlukningen.

Ventilen er en landsdækkende organisation, der har fokus på at mindske ensomheden blandt unge ved at skabe fællesskaber, hvor unge uforpligtende kan mødes. De har flere mødesteder rundt omkring i landet, blandt andet her i Gentofte. Selvom Ventilen nu ikke må mødes fysisk, afholder det dem ikke fra at opretholde fællesskabet. Nu mødes de over Zoom, hvor de frivillige har planlagt forskellige aktiviteter.

Mads Emil Lyshøj Hansen er en af de frivillige fra Ventilen Gentofte, som står for aktiviteterne på de virtuelle aftener. Han fortæller, at de afholder spilaftener over Zoom, som består af forskellige online-spil såsom Tegn og gæt, Land-by-dreng-pige og en masse sjove quizzer. Andre aftener kan de også finde på bare at snakke med de unge, og Mads kender andre frivillige, der laver sjove og innovative lege som for eksempel 'Vis dit talent'.

De frivillige prøver også at få en madaften planlagt, hvor de unge kan lave den samme madret i hver deres køkken, men den er ikke helt organiseret endnu, fortæller Mads. Når de frivillige er i mødestedet, om det er virtuelt eller i virkeligheden, må de ikke virke som pædagoger eller psykologer, men som venner.

"Det skal virkelig være som om, at vi er venner med dem i den tid, de er hos os", siger Mads Emil Lyshøj Hansen.

Derfor er Ventilen for alle unge, som enten føler sig ensomme eller bare gerne vil møde nye venner.

Virtuelt deltager færre Selvom Ventilen gør en stor indsats for at holde liv i fællesskabet, så resulterer forsamlingsforbuddet stadig i problemer. Ventilen har oplevet en nedgang i antallet af unge, der deltager i møderne, når de nu er blevet virtuelle.

"Vi har set et stort fald af unge, som kommer til det virtuelle. Jeg tror, at det at skulle sidde på Zoom i to timer, gør, at nogen ikke har lyst til det. Vi havde en Zoom-overgang i foråret, hvor vi så et stort fald, men så åbnede det hele op igen, og så kom det op på det normale antal på 12-13 unge. Nu kommer der måske 2-3 unge hver gang," siger Mads Emil Lyshøj Hansen. Derfor glæder Ventilen Gentofte sig også rigtig meget til, at de igen kan mødes fysisk:

"Vi håber, at vi måske kan blive blandt nogle af de første, som kan få lov til at åbne op igen," siger Mads Emil Lyshøj Hansen.

Han understreger dog, at det virtuelle rum er en god løsning, som umiddelbart fungerer rigtig godt for de unge, der benytter sig af tilbuddet. På den måde kan initiativerne hjælpe de unge igennem en tid, hvor ensomhed fylder mere og mere.

Brug for rådgivning? Er du ung og har brug for rådgivning til alt fra ensomhed til kærestesorger?

Organisationen Headspace tilbyder anonyme samtaler over chat eller i et af deres mange centre i landet. De frivillige hos Headspace er ikke psykologer, men kan rådgive dig i mange emner og eventuelt skabe kontakt til en psykolog. Headspace har et center i Gentofte.

Adressen er Hellerupvej 24, Hellerup. Telefon: 2597 0077.

Føler du dig ensom under coronakarantænen?

Her er forskellige fællesskaber man kan være en del af under corona, hvis man føler sig ensom eller bare har brug for en variation i hverdagen:

Ventilen er en organisation, som skaber fællesskab for alle unge mellem 15 og 25 år rundt omkring i landet. De har et center i Gentofte Kommune. De holder virtuelle aftener om mandagen, som indeholder alt fra spil til samtaler.

Sind Ungdom er en organisation for unge, som er psykisk sårbare. De har et center i Lyngby-Taarbæk, men også i andre dele af landet. De holder arrangementer ligesom Ventilens virtuelle aftener.

Boblberg.dk er en online platform, hvor alle kan finde et socialt fællesskab.

Fællesskaber på Facebook: Der er gode muligheder for at søge et online fællesskab på facebook, hvor der findes et hav af forskellige grupper med forskellige koncepter.