Endnu et tilfælde af tricktyveri på Strandvejen

En tricktyv var torsdag eftermiddag på spil på Strandvejen. Her blev en 17-årig ung kvinde kontaktet af en mand, der stillede hende et spørgsmål på et sprog, som hun ikke forstod og viste hende noget fra DSB. Da manden var gået igen, opdagede kvinden, at hendes mobiltelefon, som havde ligget ved siden af hende på en bænk, var stjålet.

Manden beskrives som mellemøstlig af udseende, 30-32 år, 170 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden med kort sort hår. Han var iført mørkerød trøje, blå bukser og blå ansigtsmaske. Det oplyser Nordsjællands Politi.