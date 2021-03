I søndags måtte denne grågås lade livet for en løsgående hund. Efter en times lidelser døde den skambidte fugl. Privatfoto

Endnu en ihjelbidt gås: Konflikt ved sø fortsætter

Det er efterhånden en tilbagevendende konflikt, at forbuddet om løse hunde ved Gentofte Sø ikke bliver respekteret til skade for dyrelivet. En borger har nu sendt en anmeldelse til politiet

Villabyerne - 11. marts 2021 kl. 06:43 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

En grågås forblødte søndag kl. 14.30 på græsset ved Gentofte Sø, efter den var blevet bidt af en løsgående hund.

To unge mænd, der kom forbi den blødende gås, ringede til Dyrenes Vagtcentral på 1812, fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre for at ende dens lidelser. Inden hjælpen nåede frem, døde gråanden.

Gentofte Sø er et populært udflugtsmål for mange. Også for de firbenede. Reglerne i parken er, at de skal holdes i snor for at beskytte det farverige dyreliv i parken, som blandt andet består af grågæs. Ikke alle er glade for de til tider aggressive gæs, og det gælder især hundene.

"Vi har flere konkrete eksempler på, at hundene angriber gæssene, som bliver bidt og forbløder ihjel," siger biolog og caretager ved Gentofte Sø, Thomas Vikstrøm til Vilabyerne.

Skræmmer fuglelivet væk Det særlige ved Gentofte Sø er, at besøgende her kan komme helt tæt på fuglelivet. Men i perioder med stort pres fra mange løse hunde, så bliver fuglene skræmt væk og ødelægger det for de andre naturglade gæster, forklarer Thomas Vikstrøm.

"Hunden skal holdes i snor, også selvom man har kontrol over den. En anden fugl, som også er truet af de løsgående hunde, er Skovsnipper. En mystisk og spændende fugl, som er nem at komme til at se i mosen. Den befinder sig ofte tæt på stierne, men stivner, når man går forbi. Noget, vi mennesker sjældent opdager, men det gør til gengæld hundene. Flere af Skovsnipperne er blevet dræbt af hundene i vinter. Det er noget svineri," siger Thomas Vikstrøm.

Anmeldt til politiet Der er ikke tal på, hvor mange fugle, der må lade livet ved Gentofte Sø, da det ikke er alle hændelser, som bliver indrapporteret. Det blev den i søndags til gengæld. Både hos Thomas Vikstrøm og Nordsjællands Politi. Sidstnævnte modtog en anmeldelse fra en borger, som gerne vil være anonym.

"Jeg har ikke forventning om, at det er muligt at få stillet hundeejeren til ansvar, men ønsker episoden dokumenteret. Vigtigere er det at få gjort noget for, at det ikke sker igen," skriver personen i sin anmeldelse, hvor en patrulje bliver opfordret til at slå sig ned på en bænk og nyde fuglelivet - og så lige tage bødeblokken med.

Thomas Vikstrøm synes, det lyder som et glimrende forslag og opfordrer andre gæster til at rapportere eller anmelde, når de ser løse hunde eller ihjelbidte fugle ved Gentofte Sø.

