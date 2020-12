En god svømmer spottet ud for Charlottenlund Fort. Foto: Hanne Stetting Duvå

En sælfie ved fortet: Hundeluftere og vinterbadere fik sig en overraskelse

En nysgerrig sæl ud for Charlottenlund Fort blev spottet af hundeluftere og vinterbadere. Eller måske var det sælen, der spottede dem

Villabyerne - 10. december 2020 kl. 09:09 Af Jesper Bjørn Larsen

Det blev en mindeværdig oplevelse, da Hanne Stetting Duvå for nylig lagde vejen forbi Charlottenlund Fort. Og kameraet kom hurtigt frem for at forevige årsagen.

"Jeg og nogle andre hundeluftere og vinterbadere så den skønne sæl, der legede i vandet og kom cirka 10 meter tæt på os, der stod på badebroen ved Fortet. Sælen var tydeligt nysgerrig og søgte øjenkontakt ligesom en hund. Det var en næsten magisk oplevelse, som varede måske 20 minutter, og vi fremmede mennesker faldt i livlig snak med hinanden om sæler og gik opløftede derfra trods småregn og gråvejr," skriver hun til os og sender et billede med for at dokumentere det sælskab, der mødte de sammenstimlede gæster ved fortet.

Hvor usædvanligt er det? Nu skal det jo ikke alt sammen handle om corona, så vi ringede naturligvis til marinbiolog Jesper Horsted, den tidligere direktør for Danmarks Akvarium, og spurgte ham, hvor usædvanligt synet af en sæl ud for Charlottenfort Fort kan kaldes?

"Det er ikke standard, men det er heller ikke meget usædvanligt. Der er en kendt sælkoloni ved Falsterbo, en stor sandbanke i det sydvestlige hjørne af Skåne, lige over for Dragør. En anden kendt sælkoloni er sandbanken ved Hesselø lige ved begyndelsen af Kattegat. Der er garanteret mange flere sæler på gennemfart, end vi lige opdager til hverdag. Øresund har en god bestand af fisk, og fisk er på menuen hos sælen, så den har nok været på jagt efter føde," fortæller Jesper Horsted.

Den mest almindelige sæl i de to kolonier er den spættede sæl, men man ser også gråsæler en gang imellem. Efter at have set Hanne Stetting Duvås foto, er Jesper Horsted dog sikker på, at det netop er en spættet sæl, hun har været så heldig at møde.

Er Øresund ikke lidt af et paradis for sæler, for der er jo ingen isbjørne eller andre rovdyr, der kunne finde på at æde dem?

"Både og. Øresund har en meget befærdet kyststrækning, så for en sæl er der en forfærdelig larm. Lyd transporteres meget langt og meget hurtigt under vandet, og i Øresund er der meget undervandstøj af skibsskruer og motorer. Når sæler går på land, foretrækker de at være i fred. Det er derfor, de holder så meget af sandbankerne. Der er lidt fred og ro og ingen fare på færde."

Det er altså mest på de omtalte sandbanker, man kan opleve sæler, men det er vigtigt at holde en pæn afstand, hvis man nærmer sig en sælkoloni, råder Jesper Horsted.

"Man må ikke komme tættere på end 25-50 meter, og den afstand er vel at mærke kun fra skib, mens man bør holde større afstand, hvis man er til fods - vel nok mindst 50 meter, men hellere omkring 100 meter. Hvis sælerne hopper i vandet, er du kommet for tæt på," siger Jesper Horsted, som sagtens kan forstå, at den enlige sæl gjorde et stort indtryk forleden på hundelufterne og vinterbaderne.

"Det er en stor oplevelse at møde en sæl. Det er nysgerrige og intelligente dyr. På land er de håbløst langsomme, men de er lynhurtige i vandet, og sælen har følt sig i sikkerhed, siden den iagttog dem så længe. Den har været nysgerrig og sikkert tænkt, hvad mon det er for nogle væsener derinde på stranden?"