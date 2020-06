En rigtig lortesag

Udledningen af spildevand ved overløb sker fortrinsvis 1.5 km ud for kysten ved Skovhoved. Foto Gry Brøndum

Sagen om udledning af kloakvand i Øresund har sat fokus på den generelle håndtering af spildevand og overløb. For de gamle kloakker har ikke kapacitet til at klare de momentvist store regnmængder

Villabyerne - 03. juni 2020

Spildevand Da Novafos for et par uger siden sendte en pressemeddelelse ud om, at man fra den 24. maj og fem dage frem ville udlede mekanisk renset spildevand i Øresund, udløste det i den grad en shitstorm mod Gentofte og Københavns Kommune.

For hvordan kunne politikerne bare se til.

Årsagen til det varslede udslip var, at Lynetteledningen midlertidigt skulle lukkes, så Hofor kunne undersøge den spildevandsledning, som leder spildevand til renseanlægget Lynetten på Amager.

Undersøgelsen af transportledningens stand skulle ske i forbindelse med planerne om et kommende byggeri i Nordhavns-området, og formålet med undersøgelsen er, at der ikke sker skader på ledningen under den kommende byggeaktivitet.

Men omfanget af den varslede udledning satte i den grad sindene i kog. Ikke mindst, fordi det viste sig, at både Gentofte og Københavns Kommune handlede efter den administrative praksis, som gennem mere end 10 år har været accepteret. En praksis, der er godkendt af Miljøstyrelsen som det øverste administrative organ på miljøområdet.

Siden har TV 2 Lorry søgt aktindsigt hos Miljøstyrelsen og fundet ud af, at Gentofte Kommune i perioden 2014 til 2018 har udledt milliarder af liter urenset spildevand ud i Øresund.

Som det fremgår er problemet med udledning af spildevand ikke nyt, og faktisk har Gentofte Kommune de seneste fem år arbejdet på at reducere mængden af spildevand, for netop at begrænse risikoen for overløb.

"Vi gør hvad vi kan, og Gentofte Kommune har alene inden for de seneste 5 år investeret knap 900 millioner kr. i spildevandsanlæg."



Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølbye Ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølby K), så er Gentofte Kommune ligesom andre kommuner udfordret af de seneste års kraftigere og hyppigere regnsky, der presser det eksisterende afløbssystem og giver oversvømmelser.

"Vi gør, hvad vi kan, og Gentofte Kommune har alene inden for de seneste 5 år investeret knap 900 millioner kr. i spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i 2015 en strategi om separering af vand, hvor spildevand og regnvand adskilles, så regnvandet bliver afkoblet fra det fælles spildevandssystem, hvilket giver mere kapacitet i kloakken og dermed færre overløb og oversvømmelser," siger Karen Riis Kjølby.

Kæmpe opgave Gentofte Kommune er i gang og vil gerne gøre mere. Men kommunen kan ikke uden videre foretage så omfattende investeringer. For det er en bekostelig affære at modernisere det gamle kloaksystem.

"Som kommune med et meget gammelt kloaksystem øger vi meget gerne vores indsats. Forskellige ministre og styrelser forhindrer dog vores muligheder for at foretage de endnu større investeringer, som vi ønsker, fordi der er begrænsninger i kommunernes låneoptagelser og også loft over, hvad borgerne må betale for deres vand," siger Karen Riis Kjølby.