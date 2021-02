Se billedserie Alban Lendorf, Maja Ravn, Sonja Richter, Sara Hjort Ditlevsen, Thure LIndhardt og Andreas Bernitt efter premieren foran en tom sal. Foto: Robin Skjoldborg

En mærkelig tid: Stjerner bukker for tomt teater efter premiere

Teaterpremiere midt i coronanedlukningen, det var den usædvanlige realitet på Bellevue Teatret, da de onsdag spillede Frk. Julie med bl.a. Sonja Richter i Thure Lindhardts instruktørdebut og Alban Lendorfs skuespillerdebut

Villabyerne - 19. februar 2021 kl. 10:27 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Selv om det var garvede scenefolk, der stod på Bellevue Teatrets scene, så havde de aldrig prøvet det før, det de kom ud for onsdag eftermiddag.

Efter at have spillet premieren på August Strindbergs klassiske stykke 'Frk. Julie' - i Thure Lindhardts opsætning - for en stort set tom sal, bukkede de medvirkende og modtog blomster, som det sig hør og bør, men klapsalverne var yderst sporadiske. For salen var stort set tom.

Der var hverken publikum, rød løber eller anmeldere. På sæderne sad kun få medarbejdere, men teatret holdt alligevel fast i premieren.

"Det er meget specielt at have premiere nu. Markante navne på plakaten og intet publikum. Men i øjeblikket kan vi ikke gå ud fra andet, end at der bliver åbnet for kulturlivet 1. marts. Så vi arbejder for at blive klar til det, selvom vi tvivler på, at det bliver aktuelt. Det er et åbenlyst dilemma," fortæller teaterdirektør Pia Jette Hansen.

Frk. Julie på Bellevue Teatret Med Sonja Richter, Alban Lendorf, Sara Hjort Ditlevsen og Andreas Bernitt

Musik: Andreas Bernitt

Scenografi: Maja Ravn

Instruktion: Thure Lindhardt

Med Sonja Richter, Alban Lendorf, Sara Hjort Ditlevsen og Andreas Bernitt

Musik: Andreas Bernitt

Scenografi: Maja Ravn

Instruktion: Thure Lindhardt

Manuskript: August Strindberg

To debuter på én premiere Premieren på Frk. Julie bød på to debuter: Thure Lindhardt, en af Danmarks mest kendte skuespillere fra film, tv og teater, stod for første gang foran scenen og instruerede.

Og kongelig solodanser Alban Lendorf fik samtidig sin skuespillerdebut oven på en international karriere som solodanser for både Det Kongelige Teater og for American Ballet Theatre i New York.

På scenen stod han sammen skuespillerkollegaerne Sonja Richter og Sara Hjort Ditlevsen og musiker Andreas Bernitt.

Turné i hele landet Skuespillerne skal på turné med Frk. Julie og spille 25 forestillinger over hele landet fra Morsø til Bornholm i 2022, så arbejdet og premieren for det fraværende publikum er langt fra forgæves.

"Vi har taget alle forholdsregler, og alle er blevet coronatestet mindst en gang om ugen. Vi savner publikum helt vildt, men vi er også nødt til at holde gejsten oppe og for at sætte et punktum efter et langt arbejde," siger Pia Jette Hansen.

