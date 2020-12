Jonathan Berntsen prøver at se optimistisk på situationen og glæder sig over, at han nu får lidt mere tid med sine børn i julen. Foto: Michael Tærsbøl Jepsen

En lang juleferie på The Samuel

Hellerups nye gourmet-restaurant The Samuel nåede ikke engang at holde åbent en måned, men indehaver og køkkenchef Jonathan Berntsen prøver at se på det positive i situationen

Villabyerne - 09. december 2020 kl. 10:10 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Der var masser optimisme at spore i køkkenet hos The Samuel, da Villabyerne var forbi Hellerups nye eksklusive spisested for godt en uge siden. Trods corona havde restauranten nemlig fuldt booket til langt ind i januar.

Og som i de fleste andre fine dining restauranter er der også her god plads mellem det begrænsede antal gæster. Men Jonathan Berntsen kan sagtens forstå, at man ikke kan skelne.

Men det er ubestrideligt vemodigt at skulle i gang med at ringe rundt til alle dem, der havde booket bord i december og høre, om de vil flytte deres reservationer til januar og februar.

"Det er selvfølgelig ikke fedt at åbne en spritny restaurant for så at lukke den ned igen. Vi hungrer efter at vise, hvad vi kan, og hvem vi er," siger Jonathan Berntsen.

Han har tidligere haft den 1-stjernede Michelin-restaurant Clou, og han håber på, at The Samuel også får tildelt den prestigefulde stjerne.

"Men det kræver selvfølgelig, at vi kan holde åbent for nogle michelinguides," konstaterer han.

Optimist Optimistisk som han er, glæder han sig lige nu over den fantastiske modtagelse, restauranten har fået i Hellerup siden åbningen.

"Vi synes selvfølgelig ikke, det er sjovt at skulle lukke ned, Men det er det eneste, man kan gøre lige nu, og så må vi bare glæde os over, at vi alle får en lang og dejlig juleferie," siger Jonathan Berntsen.

Selv vil han først og fremmest bruge tiden sammen med sin familie.

"Med mine børn specielt. Og så skal jeg ud at fluefiske. Det elsker jeg, og det har jeg normalt aldrig tid til," siger Jonathan Berntsen.