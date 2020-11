En frisk og festlig start på dagen

Se billedserie Vinterbaderne i Skovshoved Badebrolaug, bl.a. skuespiller Preben Kristensen (tv.) fik årets tidligste Beaujolais-smagning. Vinen skal nydes afkølet, dog ikke helt så kølig som badevandstemparaturen på 8 grader, vinen er bedst ved ca. 14 grader.

Se de skønnebilleder fra årets tidligste Beaujolais-smagning, der fandt sted på Skovshoved Havn

Villabyerne - 25. november 2020

Solen var kun lige stået op, da proppen på et par flasker af årets Beaujolais Noveau blev åbnet.

Det skete på Skovshoved Havn, hvor ejerne af Holger Frederiksens Efterfølger bød på et glas af den friske høst for vinterbaderne i Skovshoved Badebrolaug. Peter Laursen, forretningens ene ejer, er selv vinterbader og nød det første glas i vandet, mens Carsten Lundqvist, forretningens anden ejer, sørgede for, at der var hældt op i glassene på badebroen.

Vinelskere har fejret frigivelsen af årets Beaujolais Nouveau længe inden, Thorkild Thyrring racede vinen ind på Hotel D'Angleterre fra Københavns Lufthavn, og overalt i verden er det en stor festdag, når årets vin den tredje torsdag i november frigives, og det afsløres, hvordan årets høst smager.

Holger Frederiksens vinhandel har siden 1988 deltaget i fejringen, og i år var ingen undtagelse.

"Vi har været en del af festen i over 30 år, og jeg tror, at vi kan bryste os af at være den selvstændige butik i Danmark, der sælger flest flasker. En del af forklaringen er uden tvivl, at vores leverandør, Pierre Ferraud, har produceret vin siden 1882, så de kan deres kram. Kvaliteten i år er helt i top, da Pierre Ferrauds Beaujolais Noveau har opnået en guldmedalje i Trophée Lyon Beaujolais Noveau, den eneste franske vinkonkurrence, der udelukkende fokuserer på Beaujolais-vine. Vi plejer at sælge over 900 flasker, og vi ligger allerede nu over det tal i år. På frigivelsesdagen fordoblede vi omsætningen sammenlignet med sidste år," fortæller Carsten Lundqvist fra Holger Frederiksens vinhandel.

Sidst på året gentager de succesen, når forretningens nye champagne præsenteres for kunderne, for også her får medlemmerne af Skovshoved Badebrolaug mulighed for en morgensmagning af de dejlige dråber.