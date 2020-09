Den danske kunstner Lorenz Frølichs billede 'En afrikaner i profil' fra cirka 1852 er egentlig et modelstudie, ikke et værk til udstilling. Nu kan værket opleves på Øregaard Museum.

'En afrikaner i profil' rykker ind på Øregaard

Et sjældent motiv i dansk guldalderkunst føjes 23. oktober til samlingen på Øregaard Museum. Det sker ifølge museet for bl.a. at fremme diversiteten og repræsentationen af sorte

Et sjældent motiv i dansk guldalderkunst føjes nu til samlingen på Øregaard Museum. I museets havestue vil man 23. oktober præsentere værket 'En afrikaner i profil' - malet af den danske kunstner Lorentz Frølich, der på denne dato ville være fyldt 200 år.

Med maleriet fremmer Øregaard diversiteten og repræsentationen af sorte på danske museer, skriver museet i en pressemeddelelse.

'En afrikaner i profil' er sandsynligvis malet af Lorenz Frølich i Paris cirka 1852, mens han var elev hos den franske maler Thomas Couture.

Her blev der arbejdet efter levende model, og Frølichs billede er et modelstudie, ikke et værk til udstilling på Salonen.

På det tidspunkt var det i fransk kunst blevet typisk at skildre sorte mænd med bar overkrop, så man kunne dvæle ved deres mørke hud og markante fysik.

Empati for den sorte mand Frølich udstiller også sin sorte model på en måde, der vidner om denne fascination.

Men selvom afrikaneren er muskuløs, er hans udtryk ikke et signal om styrke, snarere det modsatte: Armene er samlet let beskyttende foran kroppen, mens hovedet og blikket er vendt opad i en ydmyg positur. Modsætningen mellem fysik og kropsholdning giver ham et sårbart, nærmest bedende udtryk. Et udtryk, der kendes fra kristne motiver.

Med sin skildring viser Frølich empati med den sorte mand og inviterer beskueren til at mærke det samme.

Det gjorde han i en tid, hvor motivet - den sorte model - var tæt knyttet til spørgsmål om borgerrettigheder og slaveri, der var til heftig debat i det internationale samfund i midten af 1800-tallet.

Slaveriet lige ophævet I 1848, tre år før Frølich ankom til Paris, var slaveriet blevet endeligt ophævet både i de danske og de franske kolonier, og frigivne slaver sås nu mere hyppigt i storbyen.

'En afrikaner i profil' er relevant for Øregaard Museum, fordi Frølich havde en stærk tilknytning til lokalområdet, og fordi Øregaards historie er forbundet med Danmarks virke som kolonimagt, skriver Øregaard Museum i pressemeddelelsen.

I Danmark var det en slaveopstand i 1848 på Skt. Croix i Dansk Vestindien, som blev anledning til den endelige ophævelse af slaveriet.

Da det skete, var Øregaards bygherre, Johannes Søbøtker (1777-1854), vicegeneralguvernør på de vestindiske øer og dermed helt tæt på begivenhederne.

Kolonihistorie i perspektiv "'En afrikaner i profil' forbinder flere spor i vores arbejde. Især giver Frølichs billede en ret enestående mulighed for at formidle perspektiver på kolonihistorien, som også er relevante i dag. Blandt andet om den hvide mands blik på det sorte menneske, og hvordan ellers gode intentioner kan blive opfattet som orientalisme. Det kan Frølichs maleri hjælpe os med at forstå. Og så giver det samtidig en interessant fransk vinkel på dansk guldalderkunst og viser Frølich som den eminente maler, han var," udtaler museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard i pressemeddelelsen.

'En afrikaner i profil' har en reference til et hovedværk i fransk kunst, nemlig Théodore Géricaults (1791-1824) maleri 'Medusas flåde' fra 1818. Maleriet, som skildrer et skibsforlis, der fandt sted i forbindelse med Frankrigs forsøg på at kolonisere Senegal, blev set som en liberal kritik af det franske samfund. I billedet indtager en sort mand med bar overkrop en hovedrolle.

Han er siden blevet identificeret som modellen Joseph, der kom fra Saint Domingo (Haiti), Frankrigs koloni i Caribien, og siden blev den mest efterspurgte sorte model i Paris.

Inspireret af Géricault Géricault udførte også et portrætstudie af Joseph, hvor den sorte mand er skildret med en indlevelse, som var bemærkelsesværdig i samtiden.

Alle kunstnere, som var i Paris i midten af 1800-tallet - og dermed også Frølich - har kendt til Géricaults hovedværk, som kom på Louvre i 1824.

At Frølich har været inspireret af Géricault til sin skildring af afrikaneren som et medmenneske, kan der næppe være tvivl om. jesl

Fakta om kunstneren Lorenz Frølich (1820-1908) er en af 1800-tallets mest komplekse og produktive, danske kunstnere.

Han udførte både tegning, maleri, møbelkunst og udsmykning og illustrerede mere end 70 bøger - især H.C. Andersens eventyr og La Fontaines fabler.

Frølich blev uddannet som privatelev af bl.a. C.W. Eckersberg, Martinus Rørbye og Christen Købke.

Han rejste ud for at dygtiggøre sig og havde langvarige ophold i Dresden, Rom og Paris.

Frølich boede i Frankrig i en lang årrække og blev venner med bl.a. Manet og Degas.

I 1875 vendte han hjem til Danmark og bosatte sig på landstedet Blidah lige nord for Øregaard.