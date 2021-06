Ole Andersen på toppen af sit hotel, som han har ejet i 20 år. Foto: Jesper Bjørn Larsen

En æra slutter: Ole Andersen sælger sit hotel

Efter 20 år som ejer af Hellerup Parkhotel er det slut. Ole Andersen afstår sit hotel til udlejeren, Atlas Ejendomme. Hoteldrift vil fortsætte, men nok i en anden form

Villabyerne - 02. juni 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Mandag klokken 10 samlede 71-årige Ole Andersen resterne af sit trofaste personale og gav dem en smertelig besked: de er opsagt, for Hellerup Parkhotel lukker pr. 1. august 2021.

Den nyhed kommer næppe bag på Villabyernes læsere, for vi har flere gange fortalt om den alvorlige situation for hotellet, der siden november 2019 har levet med generne fra Novafos' store anlægsarbejde af en regnvandsafledning. Vi har fortalt om en desperat hotel­ejer, der har brugt alle sine spareskillinger på at afbøde skaderne og som med stormskridt nærmede sig en tom pengekasse.

"Vi har ikke oven i coronakrisen kunnet overleve at være pakket ind i 19 måneder. Men jeg nægtede at gå konkurs, så derfor gav jeg et tilbud om afståelse til min udlejer, Atlas Ejendomme, som de lykkeligvis har taget imod. Det er jeg meget glad og lettet over, selv om jeg selvfølgelig også er trist over, at det er slut efter så mange år," siger Ole Andersen, som ikke vil gå i detaljer med sin aftale med Atlas Ejendomme.

Ole Andersen vil dog gerne forklare, hvorfor det har været essentielt for ham at undgå konkurs.

"Jeg har kæmpet som en løve for at kunne beholde mit driftsselskab, så jeg kan komme efter Novafos med et erstatningskrav. Vejarbejdet er stadig i gang lige ude foran hotellet, men når de er helt færdige, gør jeg boet op. Så ved jeg, hvad det samlet har kostet mig, og så skal vi i retten," siger Ole Andersen. Og han tilføjer:

"Jeg har tilfældigvis mange advokater i min omgangskreds, og jeg har testet min sag hos fem forskellige advokater, og de siger alle, at jeg har en usædvanligt god sag," siger hotelejeren, der også viderefører sit selskab OA Consult.

"Når man som jeg har været i hotelbranchen i 40 år og rådgivet andre, ser en konkurs ikke godt ud, så også af den grund er jeg lykkelig for, at vi har fundet en mindelig løsning, der er tilfredsstillende for begge parter."

En kæmpe lettelse Ole Andersen lægger ikke skjul på, at han nærmest punkterede indvendig, da aftalen med udlejer endelig blev skrevet under.

"Det er en kæmpe lettelse. Og jeg synes, det er en fin og fair afslutning på et 20 år langt lejeforhold," siger Ole Andersen, der i slutningen af 1980'erne var direktør på d'Angleterre.

Selv om Ole Andersen er lettet, er han også synligt trist.

"Jeg er berørt på grund af mit personale. Det er dem, der gør alt arbejdet. Mit hotel har gennem årene vundet flere internationale priser gennem mit personales højt udviklede servicegen. Det vil jeg savne og mindes med stor glæde," siger den afgående hoteldirektør, der overtog Hellerup Parkhotel den 15. oktober 2001.

Ole Andersen ved ikke, hvad fremtiden vil bringe for ejendommen. Men han ved, at der vil være åbent på hans hotel et par måneder endnu.

"Jeg tør godt love, at man kan få særdeles gode priser, for vi vil selvfølgelig gå efter at fylde hotellet så meget, vi kan. Og så vil vi ellers sende alle forespørgsler i retning mod min gode ven Eva Nadelmann Haahr og Skovshoved Hotel."

Flere henvendelser Direktør i M. Goldschmidt Ejendomme (som Atlas Ejendomme er et datterselskab af), Christian Bertelsen, bekræfter handlen med Ole Andersen over for Villabyerne.

"Nu begynder arbejdet med at finde en ny forpagter af hotellet. Vi ønsker ikke selv at drive hotel, vi ønsker at eje murstenene og ejendommen, som hotellet ligger i," siger Christian Bertelsen.

Han kan oplyse, at Atlas Ejendomme allerede har modtaget flere henvendelser.

"Men i og med, at der endnu ikke er indgået nogle konkrete aftaler, kan jeg ikke gå i detaljer. Det, jeg kan sige, er, at jeg tror ikke, at Hellerup Parkhotel bare fortsætter i sin nuværende form."

