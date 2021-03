Se billedserie Operation Dagsværks indsamling vil sikre, at piger som Francheska, María Clara og Eva fra Lima, Peru, kan føle sig trygge på skolen. Foto: Operation Dagsværk

Emilia fra Aurehøj går til kamp mod seksuel skolevold i Peru

10. marts gennemføres Operation Dagsværk, men med coronaepidemien må man tænke i alternativer for at samle ind

I 36 år har tusindvis af elever fra danske ungdomsuddannelser og efterskoler afholdt Operation Dagsværk, hvor de har lagt én dags arbejde for at samle penge ind til et projekt, der kommer andre unge i verden til gode.

I år sætter Operation Dagsværk - som er Danmarks globale elevbevægelse, der arbejder for, at unge har adgang til uddannelse - fokus på seksuel chikane og vold i skolerne i Peru. Det gør de i samarbejde med Amnesty International.

Med indsamlingen vil man støtte og styrke de peruvianske elever, så de kan sikres en tryg skolegang.

I Peru er seksuel chikane og vold hverdag på skolerne.

Særligt unge piger og LGBTI+ personer bliver presset til at give seksuelle ydelser til deres lærere i bytte for bedre karakterer.

De må gå uden om bestemte områder på skolen, som er hot-spots for overgreb. Nogle dropper ud på grund af graviditeter som følge af overgreb på skolen.

De unge er både bange og frustrerede, fordi der ikke er nogen hjælp at hente fra de voksne på skolerne, der ikke tager de unges oplevelser alvorligt. Og der er ingen klare procedurer for anmeldelser.

Vigtigere end nogensinde 10. marts gennemføres Operation Dagsværk, men med coronaepidemien har man måttet opgive at sende tusindvis af unge ud til arbejdsgivere i hele landet, og i stedet må man tænke i alternativer.

Eleverne opfordres i stedet til at arbejde for deres nærmeste familie, udføre online jobs, sælge postkort eller udføre udendørs arbejde uden fysisk kontakt.

En af de unge, der trods begrænsningerne deltager i årets Operations Dagsværk, er Emilia Englund Nielsen, der går i 2.g på Aurehøj Gymnasium.

"Jeg synes, at det er lige så vigtigt, hvis ikke mere, at afholde dagsværkdagen i år. Corona har virkelig fremhævet, hvor højt vi som danske gymnasieelever værdsætter at have en god "normal" og tryg skolegang. Dette har kun gjort vores motivation for at støtte årets projekt om bekæmpelsen af seksuel chikane og vold i skolerne i Peru endnu større.

Dagsværkdagen er en oplagt og tilgængelig mulighed for at gøre en stor forskel, noget som ellers til tider kan virke umuligt under coronarestriktionernes begrænsninger," siger hun i en pressemeddelelse fra Operation Dagsværk.

40 pct. føler sig chikaneret Ifølge Amnesty International og Red Barnet har 40 procent af peruvianske teenagere følt sig chikaneret i løbet af skoleåret.

Mere end en tredjedel føler sig sjældent eller aldrig trygge på deres skole. Mens 3 ud af 4 teenagere i Peru ikke ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de føler sig chikaneret på skolen.

Det er Perus unge, der i fællesskab har taget initiativ til det treårige projekt, der skal bryde med tabuet om seksuelle krænkelser og vise dere forældre, skolernes ledelser og hele det peruvianske samfund, hvad det er, der foregår på skolerne.

Forandringen skal bl.a. ske ved kampagner, undervisning og ung-til-ung træning, så flest mulige skoler kan få glæde af projektet. Operation Dagsværk kan støttes via mobilepay 54345.kath

