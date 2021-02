Al den skærmtid, som den virtuelle undervisning kræver, har ikke gjort noget godt for de unge. Det er elevrådsformanden, lektoren og den kliniske psykolog enige om. Illustration af Liva Nygaard

Elevrådsformand: Siden marts har vi ikke fået ordentlig undervisning

Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt blik ind i de unges virkelighed under coronakrisen og nedlukningen.

Af Julius Melchior, Sofie Troelsø, Søren Toksvig og Xenia Agerholm Ruge, 2.x, Aurehøj Gymnasium

For anden gang inden for et år blev næsten alle elever på danske gymnasier og folkeskoler i december sendt hjem. Denne gang strækker nedlukningen sig foreløbig helt til foråret.

Jule- og nytårs traditioner blev forandret, og alle fandt sig selv siddende i timevis foran computeren, hver eneste dag. Desuden har de korte dage og kulden fra vinteren holdt folk endnu mere indenfor, end under den første nedlukning. Det, samt de skærpede restriktioner, har begrænset de unges sociale samvær, hvilket ikke er optimalt for de fleste.

Udfordringer for lærerne Da den virtuelle undervisning startede i foråret, blev lærere kastet ud i nye udfordringer og skulle til at lære, hvordan man gebærder sig i det virtuelle klasselokale. Ifølge Kamille Dorph, som er elevrådsformand på Aurehøj Gymnasium, var lærerne ikke særlig godt forberedte på denne overgang.

"Det har været en meget besværlig omlægning af undervisningen, men man kan godt mærke, at lærerne gør, hvad de kan, for at få det til at fungere, men det virker bare ikke optimalt, når det er virtuelt," siger hun.

Kamille Dorph oplever, at muligheden for at stille spørgsmål samt dialogen mellem lærer og elever forsvinder.

"Derudover er der jo ikke rigtig nogen klassefølelse på samme måde, når man sidder hjemme alene og kun kan se hinandens ansigter på en lille firkant på computeren."

Ikke kun elever har denne oplevelse af hverdagen. Lærerforeningsformand og lektor i dansk på Aurehøj Gymnasium, Mischa Sloth Carlsen, erfarer at onlineundervisningen går fint mange steder, men at der dog er flere problemer end med analog undervisning.

"Der har været rigtig mange lærere, der har haft en pioner-tilgang til, at selvom det hedder nødundervisning, så forsøger man at få en normal undervisning til at fungere," siger hun.

Elevernes koncentration En anden ting, lærerne har skullet kæmpe med under denne hjemmeundervisning, er at vedligeholde elevernes koncentration. Det er meget udfordrende, da mange har svært ved at koncentrere sig, hvis de ligger på sofaen eller sidder i sengen, mens de andre i huset også har møder på Zoom.

Mischa Sloth Carlsen nævner, at der ligger et stort ansvar hos såvel elever som lærere.

"Gå en tur rundt om blokken selvom det regner," lyder hendes råd, og hun taler også om at få alle i elever i spil i timen.

"Jeg markerer nogle elever med rødt til hvert modul og sørger for, at de alle får sagt noget."

Der ligger et stort ansvar hos eleverne for at kunne holde koncentrationen gennem hele undervisningen, og det ansvar er der mange, der ikke kan leve op til. Det er en af de store forskelle på undervisning på skolen og i det virtuelle rum. Her er der ikke en lærer i til at holde eleverne i gang, og lærerne har meget svært ved at mærke elevernes tilstedeværelse. Det betyder, at nogle lærere mister halvdelen af eleverne, da man bare slår kameraet fra og slukker mikrofonen.

Derfor er det nemt for Mischa Sloth Carlsen at konkludere:

"Skal man vælge imellem at blive undervist virtuelt eller analogt, vil man til enhver tid foretrække det sidste."

Den svære isolation Isolation i længere perioder kan skabe en belastning, som vi mennesker ikke kan håndtere. Klinisk psykolog Marius Tolstoy-Kristoffersen fortæller, at mangel på social kontakt ikke er noget, vi er skabt til.

"Vi er mennesker, og vi er evolutionistisk udviklet til at være sociale væsner," siger han.

Det er derfor et problem, når vi med nedlukningen bliver tvunget til at holde os væk fra andre. Særligt på det seneste har de skærpede restriktioner fået mange til helt at afholde sig helt fra at mødes med venner.

"Man ser også en generel signifikant øgning af agitation og nedsat stemningsleje," fortæller Marius Tolstoy-Kristoffersen om problemerne ved det uopfyldte sociale behov.

En anden udfordring er sammenfletningen af ens fritids- og arbejdsmiljø. Ifølge Mads Tolstoy-Kristoffersen får vores hjerne svært ved at differentiere imellem, hvornår vi skal koncentrere os og hvornår vi kan slappe af. Derfor er det forventeligt, at koncentrationen og effektiviteten falder. Han gør også opmærksom på, at "det er vigtigt at justere ens forventninger", så man ikke bliver skuffet over, at man ikke kan overskue lige så meget, som man plejer.

Ens vaner ændres også, når man ikke hver dag skal ud af døren. Ens normale hverdagsrutine kan ændres på blot 17 dage, og det er derfor vigtigt at passe på, at man ikke bliver inaktiv. Det er et stort problem under nedlukningen, både for ens fysiske og mentale helbred.

Marius Tolstoy-Kristoffersen fremhæver, at "inaktivitet kommer til at forstærke mere inaktivitet. Derfor ser vi også, at selv hvor man har muligheden for aktivitet, så ser vi ofte inaktivitet."

Når man sidder en hel dag foran computeren, er det typisk, at man ender med at sidde endnu mere stille, hvilket ofte bliver til endnu mere skærmtid.

Da man endnu ikke kan se en ende på hjemsendelsen, bliver man nødt til at affinde sig med de vilkår, der er, og gøre hvad man kan for at mindske de problemer, der er opstået.

Hvad kan du selv gøre? Alle de tre interviewede har givet nogle gode råd, til hvordan du selv kan vedligeholde dit mentale helbred, som du kan læse herunder:

Kom ud og bevæg dig, få noget C-vitamin. Gå en tur rundt om blokken eller tag en løbetur, hvis det er muligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man har pulsen oppe i mindst 150 minutter om ugen, altså 20 minutter om dagen.

Husk at spise ordentlig mad og drik rigeligt vand.

Hold kontakten med din omgangskreds, også hvis den eneste mulighed er gennem skærmen. Find nogle gode spil, I kan spille sammen online.

Tag pauser mellem arbejdet. 'Brain-breaks' i fysik eller sprællemænd i matematik.

Hold styr på din hverdag, så du går i seng og står op til nogenlunde normal tid. Arbejd ikke fra sengen, men sæt dig ved et ordentligt bord.