Elevrådsformand: Hvis dem, der går til fest og drikker sig fulde, er de seje, vil der være nogle, der tænker: Jeg bliver sej, hvis jeg går til fest og drikker mig fuld.

Unge har brug for at mødes om noget andet end fest og druk, mener Skovgårdsskolens 15-årige elevrådsformand Johannes Sebastian Lundgaard

Det er et, hans far har klippet ud af en avis. Johannes kan altid kun huske den midterste linje: “Vær modig og tag risici.”

Vær ligeglad

Statistikken kommer ikke bag på Johannes.

Udover at være formand for Skovgårdsskolens elevråd og Det Fælles Elevråd, sidder han med i et opgaveudvalg, som kommunen har sat i værk med fokus på unges sundhed og trivsel.

Opgaveudvalget, der består af både borgere og lokalpolitikere, skal blandt andet forsøge at udtænke gode idéer til, hvordan man kan få Gentoftes unge til at drikke sig en anelse mindre i hegnet. Johannes tror følelsen af fællesskab er afgørende.

“Hvis dem, der går til fest og drikker sig fulde, er de seje, vil der være nogle, der tænker: Jeg bliver sej, hvis jeg går til fest og drikker mig fuld. Og så vil der være dem, der ikke gør det, men som så føler sig udenfor. Det er en ond cirkel,” siger han.

Det handler derfor om at skabe nogle andre fællesskaber, som ikke har druk og røg som omdrejningspunkt, mener Johannes.

Han fandt sit fællesskab i karateklubben. Det var, da han fik gode venner her, at han stoppede med at gå op i, hvad de andre i skolen tænkte om ham.

“Mange er opdraget til, at du er fin nok, som du er, men det kan være ret svært at huske på,” siger han og fortsætter:

“Efter, at jeg er begyndt at tage valg ud fra, hvad jeg selv synes, er rigtigt og forkert og ikke ud fra, hvad andre synes, så er folk holdt op med at sætte mig i bås. Faktisk har folk fået nemmere ved at omgås mig. Det overraskede mig ret meget.”

Frygten forsvinder

Johannes’ bedste råd til unge, som ikke har lyst til at bunde øl, men har svært ved at sige nej, er: “Vær ligeglad.”

“Først bliver man bange, men det svinder ind og bagefter bliver det lettere. Det er en fed fornemmelse, når du tænker: Okay, jeg tør være mig selv. Jeg er den, jeg er.”