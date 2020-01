Elevrådsformand Bjørn fra 8.: "Det er vigtigt, at vi får indført røgfri skoletid"

Bjørn Otto Juhl Hansen, 14 år. Går i 8. klasse på Busses Skole og er formand for skolens elevråd, næstformand for Det Fælles Elevråd og medlem af Gentofte Kommunes opgaveudvalg Unges Sundhed og Trivsel.

"Det tænker jeg ikke er så godt. Gentoftes unge har mange penge i forhold til andre unge, og dermed kan man nemmere få midlerne til at købe alkohol og stoffer. Det er også nemmere at få fat i, når vi bor så tæt på hovedstaden. Det ville nok være noget andet, hvis man boede på en bondegård midt i Jylland."

Hvad tror du, kan løse problemet?

"Til at starte med tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får indført røgfri skoletid, som vi har fremlagt for Kommunalbestyrelsen."

"Og så må vi se, hvad det ellers bliver til fra opgaveudvalget. Vi har blandt andet kigget på den islandske model. Nogle af tingene i modellen er rigtig fine, og nogle af tingene er for radikale. Udgangsforbud for unge for eksempel, går vi ikke ind for. Vi har også snakket om idrætsklubber. Det tror jeg også er et godt sted at starte i forhold til at få unge ind i sunde fællesskaber."