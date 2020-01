Elevernes politik vedtaget: Røgfri skole for alle

"Dette her er et eksempel på, at man ikke behøver at sidde i kommunalbestyrelsen for at få indflydelse på Rådhuset," siger en stolt formand for opgaveudvalget 'Unges Sundhed og Trivsel', Andreas Weidinger (K). Udvalget blev sat i verden for at komme med anbefalinger til, hvordan de unges sundhed og trivsel kan styrkes i kommunen, og siden sidste år har flere end hundrede børn, unge, ansatte og andre parter på skoleområdet deltaget i arbejdet.

Og ifølge Kræftens Bekæmpelse har sådan et forslag den effekt, at man kan halvere antallet af elever, der ryger.Bekymring om straf.

Med røgfri skoletid er det ikke længere tilladt at ryge hverken på eller uden for skolernes matrikler. Røgfri skoletid omfatter både cigaretter, e-tobak, snus og andre tobaksprodukter.

"Vi er blevet påvirket mere af de unge, end jeg havde forventet, da jeg startede i udvalget. Udvalgets unge medlemmer sagde meget klart: Det kan jo ikke være rigtigt, hvis vi ikke må ryge i skoletiden, at vi så kan se ud af vinduet, at læreren står og ryger. De skal jo være rollemodeller."

"Det her forslag er reelt startet i elevernes fælles elevråd, hvor de har taget det op og talt med deres kammerater om det. Hvis ikke, vi havde haft eleverne med i det her arbejde og lyttet til dem, så havde vi nok bare fulgt Lyngby-Taarbæks model, hvor lærere og øvrige ansatte ikke er omfattet af røgfri skoletid," fortæller Andreas Weidinger, der ikke er ene om at hylde de unges arbejde i udvalget:

"Vi har i udvalget bedt forvaltningen spørge andre steder med røgfri skoletid, og de oplevede det ikke som et problem. Hvis man opdager, at en elev ryger, skal lærerne først og fremmest tage en snak og hjælpe eleven til at stoppe. Jeg er sikker på, at lærerne kan løfte den opgave og finde den bedste måde henad vejen baseret på de anbefalinger, vi giver dem fra Kræftens Bekæmpelses katalog."

"Vi ser det som en vanskelig/ubehagelig opgave at stille personalet, hvis der eksempelvis skal holdes øje med kollegaer... Rygning er nok størst blandt de ansatte på Søgårdsskolen og ikke udbredt blandt vores elever."Flere skoler bekymrer sig også over forholdet mellem lærere og elever, hvis lærerne skal til at lugte sig frem til, hvem der måske kan have røget i smug i en pause. Andreas Weidinger, har trivselsudvalget nogle gode råd til skoleledere og lærere i forhold til denne bekymring?

Her er der udbredt opbakning til forslaget, dog med en bekymring for forslagene om advarsler og bortvisning af elever og lærere, der ryger trods de nye regler.

Unges Sundhed og Trivsel-udvalget har desuden hørt rektorer og lærere og kommunens samarbejdsudvalg om realiseringen af rygeforbuddet, der effektivt kommer i gang fra 1. august på skolerne og 1. januar 2021 for øvrige ansatte i kommunen, så der er tid til rygestopkurser, for dem, der har brug for det.

Gælder i arbejdstiden uanset hvor

Af det vedtagne forslag fremgår det, at man ikke må ryge på sin hjemmearbejdsplads som kommunalt ansat. Går I ikke for langt ind i folks private vaner ved at lave sådan en regel?

"Det forstår jeg godt kan være et kritikpunkt. Men det er svært at lave røgfri arbejdstid og så fritage folk, når de arbejder hjemme, fordi det åbner op for mange gråzoner. Det vigtige her er, at forbuddet gælder, når lærerne for eksempel er på lejrtur med eleverne."





Har I gjort jer nogle tanker om, hvorvidt det vil betyde, at lærere og andet personale siger op?

"Det er der ikke nogle andre kommuner, som har indført røgfri skoletid, som har oplevet, så det regner vi ikke med. Men hvis nogen siger op, så må vi bare konstatere, at de ikke har den indstilling, der skal til for at være lærer i Gentofte Kommune," lyder svaret fra Andreas Weidinger (K), der pointerer, at rygende lærere, pedeller og andre ansatte på skolerne nu har et halvt år til at indstille sig på en røgfri hverdag på jobbet.