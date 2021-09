Se billedserie Astrid Carøe, SF, Tormod Olsen, EL, Karen Riis Kjølbye, K, og Martin Voergaard, VU, stillede op til politisk debat om klimaet på Aurehøj Gymnasum i sidste uge. Foto: Joachim Christensen

Elever var ikke imponerede over politikere: Hvem skal løse klimakrisen?

Aurehøj Gymnasium holdt i sidste uge klimafolkemøde, og Villabyerne var med, da inviterede politikere skulle forsøge at tage eller fordele ansvaret for at løse klimakrisen

Villabyerne - 08. september 2021 kl. 08:57 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

På forhånd var det et interessant greb, at den politiske debat på Aurehøj Gymnasium torsdag formiddag ikke skulle handle om, hvad der skal gøres for at afbøde de faretruende klimaforandringer. For løsningerne kender vi jo allerede. Det handler om at udlede mindre C02, og det kan ske gennem afgifter på netop det, et grønnere dansk landbrug, færre fossile brændstoffer og mere vedvarende energi, elbiler frem for benzin og diesel, togture frem for flyrejser, quinoa og kylling frem for oksekød. Bare for at nævne nogle velbeskrevne klimasyndere og alternativer.

Nej, overskriften for debatten på klimafolkemødet, som Aurehøj Gymnasium for første gang var medarrangør af, gik i stedet på hvem, der har ansvaret for, at det bliver gjort.

En kommunalpolitiker, konservative Karen Riis Kjølbye, en regionspolitiker, Tormod Olsen (EL), en folketingspolitiker, Astrid Carøe (SF) og VU's Martin Voergaard havde opgaven med at svare på det spørgsmål.

Og lad det være sagt med det samme. Er man en af de unge gymnasieelever, der sidder og tripper på stolen over, at det hele går lidt langsomt med CO2-reduktionerne, hvor planen er, at målene først skal scores af en hockeystav lige før 3. periode fløjtes af, så var det ikke debatten her, der løftede humøret gevaldigt.

"De sagde, hvad man havde regnet med. Det, vi efterspørger, er handling. De tager det 'step by step', men lige nu er det 'babysteps', og så kommer vi ingen vegne," sagde Olga Randløv-Decifre, 2.j, der sidder i gymnasiets elevklimaråd samme med Joachim Federspiel, GF6, og Ea Sif Wesenberg Lauridsen, 2.x.

Alles eller ingens ansvar Under debatten blev ansvaret nemlig fordelt bredt ud.

"Det kræver stort ansvar af alle," sagde Astrid Carøe.

"Vores holdning er, at man selv har ansvaret," sagde Karen Riis Kjølbye om at spise vegetarisk på kommunens institutioner.

"Kritiske forbrugere skal stille krav til producenterne," sagde Martin Voergaard, der også talte for en bred C02-afgift.

"Jeg ser ikke en fremtid uden afgifter, men det er ikke det eneste," lød det fra Karen Riis Kjølbye.

"Det er ikke alene vores ansvar at spise vegetarisk og tage toget i stedet for at flyve. Det skal ske på mange niveauer, og vi skal have EU og FN med," sagde Astrid Carøe.

Det siges jo indimellem, at når alle har ansvar, så tager ingen ansvar. Sådan skal det nu ikke nødvendigvis forstås om de debatterende politikere, men noget klart svar, kom der i hvert fald ikke. Hverken i fællesskab eller fra den enkelte.

"Der sker bare ikke noget. Det går for langsomt. Vi har brugt 500 milliarder kroner på at redde den ældre generation under corona, måske skulle vi bruge 100 milliarder på den her og min søns generation," foreslog Tormod Olsen, der også fremhævede, at corona har vist vejen i forhold til hjemmearbejde, og det kan jo være med til at skære ned på biltrafikken.

Det er mere kompliceret end som så, lød et ofte anvendt modsvar under debatten, når spørgsmål og forslag blev konkrete. Der blev også skelet til de mulige teknologiske løsninger, som også Folketinget satser på, når målene i klimaloven skal indfries med stigende hast, jo tættere vi kommer på 2030.

"Snart kommer der selvkørende biler, og så bliver det meget nemmere," sagde SF's Astrid Carøe.

Det var dog ikke nok til at opmuntre de unge klimaforkæmpere.

"De snakkede meget om ting i fremtiden eller den enkelte forbruger. Men vi kan ikke vente på et tekno-fix. Når de siger, det ikke er ligetil, så giver de sig selv mere tid til at handle, men vi har teknologien, der skal til, og vi har pengene, det har corona vist," lød reaktionen fra elevklimarådet.

De kritiserede også den nylige infrastrukturplan for at være for sort og indeholde for mange motorvejsprojekter.

"Jeg er skuffet. Vores primære formål i Danmark er at være et forbillede. Vi udleder meget per person, og vi skal blandt andet vise Indien og Kina, at middelklassen ikke nødvendigvis behøver to biler," sagde Olga Randløv-Decifre.

