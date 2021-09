Milo Skriver-Bosse, Kamille Dupont-Svendsen, Sofia Vagnbo-Fahrner og Vilja Bukh, der går i 6. klasse på Busses Skole, har sammen med deres klasse valgt at sige nej tak til fødselsdagsgaver. Foto: Kathrine Albrechtsen

Elever siger nej tak til fødselsdagsgaver

I 6. klasse på Busses Skole giver man ikke fødselsdagsgaver til hinanden. I stedet går pengene til to sponsorbørn i Bangladesh

14. september 2021
Af Kathrine Albrechtsen

Når eleverne i 6. klasse på Busses Skole dukker op til hinandens fødselsdage, er det uden gaver i favnen. Men de bliver ikke mødt af en skuffet fødselar.

For klassen har givet afkald på fødselsdagsgaver til hinanden for i stedet at lade pengene gå til klassens to sponsorbørn - en pige og en dreng fra Bangladesh.

Det krævede ikke den store overtagelse, da klassen blev præsenteret for forslaget, fortæller Milo Skriver-Bosse fra 6. klasse på Busses Skole.

"Vi har ikke brug for gaver fra klassen, da det mere er fællesskabet og hyggen, som er vigtigst, når man holder fødselsdag for klassen. Derfor er det en god idé, at penge går til børn, som ikke har det ligeså godt som os, og støtte dem til at få det bedre," siger han.

Hans klassekammerat Kamille Dupont Svendsen tilføjer:

"Det er bare mega fedt at gøre en forskel og hjælpe andre," siger hun.

Perspektiv på livet Når klassen modtager breve fra sponsorbørnene, taler de om de vilkår, som børnene i Bangladesh lever under, og det sætter mange tanker i gang, fortæller Sofia Vagnbo-Fahrner og Vilja Bukh, som også går i 6. klasse.

At have to sponsorbørn har ført til snakke og tanker om deres eget liv.

"Vi havde et forløb i en uge om Bangladesh, hvor vi lærte om, at pigerne ikke altid fik lov at gå i skole, fordi de bliver giftet bort eller andre, som må blive hjemme og arbejde," fortæller Vilja Bukh.

"De skal også gå langt for at komme ned til en brønd med vand, hvor vi bare kan tage det fra en vandhane," indskyder Milo Skriver-Bosse. De fire elever er blevet meget bevidste om, at der er en verden til forskel mellem at være barn i Gentofte og i Bangladesh.

Sæt pris på livet "Vi tænker meget mere på, hvor godt vi har det, når man er et barn, der bor i Danmark. Vi kan lave alt muligt. De har ikke de samme muligheder dernede," siger Vilja Bukh, og Kamille Dupont-Svendsen nikker.

"Vi skal sætte pris på det og nyde det," siger hun.

Opfordring til alle klasser De fire klassekammerater håber, at andre klasser i Gentofte og i Danmark vil lade sig inspirere af deres klasse.

"Hvis nu alle skoler i Gentofte gjorde det, ja i hele Danmark, så ville der ikke være børn, der sultede, og flere kunne få et bedre liv. Hvis alle ikke var så egoistiske og ligeglade, kunne al sult og krig være slut," sige Sofie Vagnbo-Fahrner.