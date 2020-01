Elever producerede musik for Koda-penge

Eleverne i 7. klasse på International School of Hellerup komponerede, sang og indspillede deres egne sange over to dages workshop i sidste uge i selskab med Girls in Airports’ saxofonist Martin Stender

Jazzmusikeren Martin Stender, saxofonist i bandet 'Girls in Airport', er på arbejde for Koda, der er musikbranchens non-profit håndhæver af musikrettigheder.

“I got hygge on my mind… on my mind.. mind… mind”, lyder det med gentagelser og tunge beats i en helt nyfødt halv sang, som i bedste gangster-rap stil messer sig ind i hovedet på ganske fængende vis. Den lille gruppe af skoleelever, der har lavet sangen, griner og smiler nervøst undervejs over for deres kammerater, som nu skal lytte med. Vi er i musiklokalet på International School of Hellerup på Rygårds Allé, og 8. klasse har en vaskeægte sangskriver på besøg.

Jeg er sikker på, at jeg gør noget godt, hvis jeg kan inspirere eller bare skubbe dem lidt i den retning," siger han og drøner entusiastisk rundt mellem grupperne, da de stadig arbejder på at mixe deres sange på iPads.

"Musik er en basal udtryksform ligesom at danse eller at tegne. Jeg vil vove at påstå, at livet ganske enkelt er bedre med de kanaler åbne.

Fredag formiddag afsluttede Martin så sin workshop med 8. klasserne, hans 15. workshop i år, og for ham er det ren livsglæde at undervise ungerne:

Det er Koda, vi betaler til, når musikerne skal have løn for deres arbejde, og hvert år sender Koda derfor musikere gratis ud i landets klasselokaler for at huske de helt unge på, hvorfor det skal koste på pengepungen at lytte til populære rytmer.

"450 kroner", er svaret. 27 kroner for at få spillet et nummer på P6 Beat, 54 kroner for en afspilning på P3. Og 14 kroner for 1.000 streams.

Café-lytning koster

Og det er derfor Koda nu for snart 14. gang sender musikere gratis ud til omkring 150 skoler landet over som her på International School i Hellerup, fortæller projektleder Jacob Pedersen fra Koda:

”Vi mener, at der er brug for, at man fortæller unge, at det at skrive musik er arbejde. Vi vil gerne fortælle de unge, hvorfor det er fair, at man betaler for musik, når man spiller offentligt, som for eksempel i en café og en butik," siger han og uddyber:

”Sange falder ikke ned fra himlen. Det kan man måske tro, fordi det er så nemt at tilgå musik, men en sang kræver hårdt arbejde. Nogle gange tager det flere års arbejde fra idé til produktion og udgivelse."

For Martin Stender er det nu ikke den lave betaling, der tynger under workshoppen:

"Grundlæggende er jeg meget taknemmelig for den karriere, jeg har," siger han:

"Det ligger ikke til min person at føle mig utilfreds, og med tiden lærer man jo bare at sige nej til de ting, som giver én den følelse," fortsætter han.

Martin Stender instruerer børnene i at få hver gruppes sangbidrag nogenlunde klart på iPad’en til at blive spillet for de andre børn:

"Men selvfølgelig synes jeg, at der er et problem omkring streaming, og jeg håber da, at der med tiden opstår en model, hvor rettighedshaverne får en større del af kagen," siger han.