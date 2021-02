Så er der hjælp til hjemmeskolen, blandt andet et forløb om sex, krop og grænser. Pressefoto

Elever får gode online-råd om sex

Med hjemmeskole skal der tænkes kreativt og virtuelt. Også her i uge sex, hvor den står på undervisning i sex

Villabyerne - 08. februar 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Dørene er lukkede. Men der er masser af aktiviteter for børn og unge i Gentofte. Aktiviteterne er online, for det er der, de unge er - nemlig i hjemmeskolen. Ung i Byens Hus og Gentofte Bibliotekerne er klar til at støtte skolerne, børn, unge og familier gennem nedlukning.

"I uge seks er der tradition for undervisning i sex, krop og grænser. Men hvordan gør man det, når alle sidder hver for sig? Ung i Byens Hus har omlagt et forløb, så det nu er online for skolernes 7. til 10. klasser. Det er tre timer om seksualitet, dilemmaer, samtykke og plads til anonyme spørgsmål. Allerede ti klasser er tilmeldt, og der er plads til flere," skriver Gentofte Hovedbibliotek i en pressemeddelelse.

Flere forløb Men der er flere forløb klar til skoleeleverne, fortæller Gentofte Hovedbibliotek. Forløbene skræddersys altid af medarbejderne, som tager fat i det, de unge selv bringer med.

"Forløbene handler om alt det, der rører sig i unges liv: Om at bruge sin stemme og blive hørt, om livet på nettet, om at lytte til andre og selv sætte ord på, hvor de mangler, om fællesskab og empati, om vanvittige historier og om byer, rum, design, krop og natur," skriver Gentofte Hovedbibliotek.

I samarbejde med 'Udskolingen i Byens Hus' og ungerådgivningen Headspace er der planlagt en række onlineforløb med titlen 'Ung i en Coronatid'. Her kan unge gennem dilemmaer og roller få snakket om, hvordan man kan forstå og være i restriktionerne, finde ro og få lov at være ked af det og tale om det, der er svært. Forløbene er både et skoletilbud og fritidstilbud, og de kører også fra uge seks.

På Instragram kan man følge med på 'Ung.i.byenshus' og få inspiration til, hvad man laver, når man ikke må se sine venner.

Biblioteket hjælper Gentofte Bibliotekerne har samlet et stort inspirationskatalog, som kan være godt at kigge i for såvel skolelærere som forældre. Der er inspiration til at lave film derhjemme, gode litteraturanbefalinger til alle aldersgrupper - og ekstra lån er rullet ud på 'E-reolen Go', der er en kæmpe samling af digitale børnebøger og lydbøger, hvor ungerne logger ind med deres uni-login.

Bibliotekerne tager også på virtuelt besøg i klasseundervisningen for eksempel med booktalks med inspiration til læsning, og 90 børn har haft fornøjelsen af et forfattermøde med børnebogsforfatteren Kasper Hoff.

Der er også idéer til udendørs­aktiviteter og gode tips til at gå på opdagelse i Gentofte for eksempel med blik for arkitekturen, der omgiver os. Og det hele findes på genbib.dk.

For unge i gymnasierne er der hjælp at hente til de store opgaver. Via genbib.dk kan man spørge biblioteksvagten og få hjælp til for eksempel informationssøgning og de mange digitale artikelsamlinger, man kan tilgå. Man kan få telefonisk vejledning, og endelig kan man reservere og afhente bøger i den ekstraordinære åbningstid på Gentofte Hovedbibliotek, som fra myndighedernes side netop er tiltænkt skolelever, gymnasieelever og studerende. Jk

