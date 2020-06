Se billedserie Ulrik Wang har i mange år designet sine egne møbler. Foto: Signe Steffensen

Eksklusiv indretning hos Wang Copenhagen på Callisensvej

Med en ægte kærlighed til design og naturlige materialer har Ulrik Wang nu åbnet forretning i eget navn. Sammen med den resterende del af det kreative team i forretningen tilbyder han indretningsrådgivning og totalløsninger til både virksomheder og private

Villabyerne - 08. juni 2020 kl. 15:39 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når forbipasserende slentrer forbi Callisensvej 4, så er det let at tro, at der er tale om en helt ny forretning, og det er det også næsten for '1000 Chairs', som mange kender, har stadig adresse her. Men salget af de mange designerstole er nu hovedsageligt flyttet over i en webshop.

I stedet har indehaver Ulrik Wang åbnet forretning i eget navn. I flere år har han leveret specialdesignede møbler til sine kunder efter behov. Så nu er stolene skiftet ud med en mere helhedsorienteret tilgang til indretning, der både tæller belysning, lofter, vægge gulve og møbler her i blandt borde stole og bænke i eget design.

Den nyindrettede forretning funger nu også som showroom og kontor. Et tættere samarbejde med naboen Kvänum Køkkener betyder, at der er blevet flyttet et par vægge, så der nu er gennemsyn og gennemgang mellem de to forretninger via et sprosset smedejerns glasparti, der er med til at at understrege den lidt rå indretningsstil.

Det kreative team bag Wang Copenhagen består ud over Ulrik Wang af Christina Wallem Hesseldah og Christine Bandholm.

Udtrykket er eksklusivt med fokus på godt design og naturlige materialer. Indretningsopgaverne strækker sig over mindre private boligprojekter til store kontorbyggerier, hoteller og selvfølgelig en lang række restauranter.

Unikt aftryk Ulrik Wang har været inde over de indretningsmæssige udtryk i restauranter som Cocks and Cows, Pizzaria Luca, Noho i Kødbyen og KiinKiin.

En del af møblerne er eget design. For er der ikke et møbel på markedet, der passer til rum og udtryk, så er der råd for det.

"Den høje stol dér har jeg f.eks tegnet og produceret til BioMio," siger han og peger hen på en slank læderbetrukket barstol med ryglæn.

Det betyder også, at møblerne som så mange andre i dansk designtradition får en historie med fra starten, når de knytter sig til et bestemt sted.

"Og restauranterne synes det er fedt at have noget, der er deres eget," siger Ulrik Wang.

Design med omtanke Designet er enkelt og råt med sans for godt håndværk og lækre materialer, og al produktion foregår i Danmark.

"Vi vil gerne have en social og bæredygtig profil. Det betyder også, at coredelen af vores produkter er produceret på et socialt værksted," fortæller Ulrik Wang.

Ved det store bord centralt i forretningen er det fristende at lade hænderne køre hen over bordpladen. Den er af smukt patineret læder, et materiale, der går igen i store dele af interiøret.

Det er fra hollandske Alphenberg, som Ulrik Wang har agenturet på. Også det er behandlet uden brug af giftige kemikalier. Læderet er så stærkt, at det kan sidestilles med linoleum. Blandt andet har Arne Jacobsens kendte vindeltrappe i foyeren på SAS Hotel i København fået lædertrin.

Jagten på det unikke I forretningen på Callisensvej finder du masser af designermøbler, men ikke nødvendigvis de meste kendte designs.

"Vi prøver at finde noget, andre ikke har," siger Ulrik Wang.

Her finder du både kinesiske, hollandske og italienske designere. Blandt andet møbler tegnet af italienske Paola Navone, som Ulrik Wang oplever en stor interesse for i øjeblikket.

Og skulle man bare have lys til at få nogle gode råd om indretning og farvesammensætning, så er det også muligt, at hyre Ulrik Wang til mindre konsulentopgaver eller slet og ret lægge vejen forbi forretningen og samle inspiration.