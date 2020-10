Ejerskifte: VINOteket på nye e-hænder

"Min franske partner ønskede at træde ud, og jeg havde valget mellem at købe flere aktier i vinbranchen i en alder af 63 eller lave en løsning, der sikrede et generationsskifte i forretningen. Da jeg så mig omkring i vinbranchen, fandt jeg, at Winefinder kunne være livgivende for VINOteket. Jeg kommer selv på foryngelseskur, fordi det er et ungt team, jeg skal arbejde sammen med, og der kommer god, ny energi til forretningen," siger Lars Byager.

"Jeg har om nogen ønsket, at VINOteket skulle have en solid fremtid i Gentoftegade, og i makkerskab med Winefinder er jeg sikker på, at vi bliver levedygtige mange år frem i tiden. Jeg tror, at det for mange mennesker, der bor i kommunen, er væsentligt at have attraktive lokale butikker. Det er ikke nogen hemmelighed, at detailhandelen generelt er trængt, men med dette ejerskifte kan jeg give mit bidrag til, at vi også fremadrettet har et aktivt butiksliv i Gentoftegade. Med Winefinder har vi fundet en stærk partner, som via sin webshop og adgang til et større kundesegment giver os mulighed for at sikre endnu flere kunder gode oplevelser ved at handle i VINOteket," siger Lars Byager.