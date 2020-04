Ejendomsmæglerne kan godt mærke coronakrisen, især på udbuddet af boliger til salg. Modelfoto

Ejendomsmæglere mangler boliger til salg

Boligmarkedet i Gentofte blev kortvarigt lammet af frygten for corona. Men efter påske melder flere mæglere ud, at der så småt er gang i salget igen - men der mangler varer på hylderne

Villabyerne - 22. april 2020 kl. 13:11 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der er kommet væsentlig mere gang i den efter påske," siger ejendomsmægler Jesper Nielsen fra kæden af samme navn, der lige nu agerer i en coronatid med mulighed for Facetime-fremvisninger i stedet for åbent hus og mæglervideoer på Facebook-siden med fremvisning af huse til salg. Og nu er der noget at lave igen:

"En af vores Gentofte-mæglere har i denne uge 22 bookede fremvisninger, og købsaftalerne begynder langsomt at flyde," fortæller han, men lægger samtidig ikke skjul på, at coronakrisen har været en effektiv bremse på handlen:

"Det stod helt stille. Det var småting, vi havde inden påske. Flere faste folk er sendt hjem på lønkompensationsordninger, men nu begynder vi at trække folk ind igen," siger Jesper Nielsen, der forventer lidt af en ketchupeffekt, når folk bliver lidt mere trygge ved situationen:

"Vi har oplevet en ejendom udbudt til 8,5, som ender på 7,7, og så går køber til sin rådgiver og får at vide, at man kan presse den til 7,2. Og det bremser så salget op," forklarer Jesper Nielsen, der råder både sælgere og købere til at komme på banen nu, hvor renten igen er faldet:

"Vi er alle ansvarlige for forretningen Danmark, og her er boligmarkedet en katalysator for mange ting," siger han med henvisning til den effekt, bolighandler generelt har på forbrug og aktivitet i samfundet.

Sælgers marked Hos Lokalbolig-kæden i Hellerup melder ejendomsmægler Jan Vinggaard også om mere gang i salget de sidste 14 dage:

"Vi har haft markant flere forespørgsler, forøget aktivitet og fået underskrevet en del købsaftaler," siger Jan Vinggaard, som netop rådede en husejer i Hellerup til at sætte gang i et salg. Det lykkedes på kun 7 dage:

"Der var to købere, der skrev under på en købsaftale, så det viser, at markedet altså stadig virker. Du kan faktisk som sælger have en fordel af, at der er færre huse til salg lige nu sammenholdt med, at renten stadig er utroligt lav," siger Jan Vinggaard til Villabyerne og skønner, at salget hos Lokalbolig i denne påske har ligget på omkring 80 procent af salget året før:

"Men med nuværende aktivitet og antallet af købsaftaler, tør vi godt tro på et lignende antal salg som sidste år," siger Jan Vinggaard.

Modsat tøjbranchen Hos Danbolig er mægler og medindehaver af fire kontorer i Gentofte, Torben Haraldsted, også sikker på, at markedet er gunstigt. Så sikker, at han sætter sit eget hus på Slotsvej 45 til salg i næste uge.

"Jeg ved, at der er købere," siger han: "I sidste uge solgte vi en villalejlighed til lige under 7 millioner og en villa til lige under 16 millioner."

Men selvom der er folk, der måske lige har fået solgt deres eget hjem inden krisen, og som nu leder efter nyt tag over hovedet, så oplever også Danbolig en væsentlig nedgang i antallet af emner:

"Vi har lidt det modsatte problem af tøjbranchen," siger Torben Haraldsted om de manglede varer på hylderne:

"Vi har i første omgang oplevet noget nær en halvering af vores omsætning. Så vi håber, at folk sætter deres ejerboliger til salg nu, da vi faktisk står og mangler boliger i alle prislejer til salg henover sommeren og efteråret."