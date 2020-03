Efterlysning: Status fra den virkelige verden

"Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand," lød det i går aftes fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, hvor det blev meddelt, at coronavirus lukker det meste af Danmark ned i mindst to uger.

Det er på alle måder en ekstraordinær situation, vi i disse dage står i. Og her på Villabyerne vil vi gerne være med til at holde modet oppe og inspirere til fornuftig adfærd.

Ikke mindst vil vi gerne dele de gode historier om samfundssind og tips og tricks til, hvordan vi får hverdagen til at hænge sammen i en ekstraordinær tid.