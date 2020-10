Efterårsferie på Bakken - der er lagt op til farverig høstfest

aktiviteter Lørdag 10. oktober åbner Bakken for tredje gang i sin 437 år lange historie for gæster i efterårsferien. Ti dage i træk inviterer forlystelsesparken til en smuk efterårssæson i Dyrehaven.

Her vil både fugleskræmsler og græskar pynte i Bakkens gader og stræder, og foran Friluftsscenen ligger igen i år den store og populære halmballelabyrint, der indbyder til en masse fri leg.

"Jeg elsker at være på Bakken. Det er noget særligt at optræde med den gamle trærutchebanes rumlen i baggrunden og at være en del af flere hundrede års gøgl, fest og ballade," lyder det fra personen bag karakteren Onkel Rejse, Mads Geertsen, i en pressemeddelelse fra Bakken.