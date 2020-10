Se billedserie Helena fremfører sit nummer som den første.

Efterårsferie for morgendagens musikere

Musikalske talenter fra Gentofte brugte efterårsferien på at finde og frisætte den kreative energi i Musikbunkeren, den gamle koldkrigsbunker i Bernstorffsparken. Vi var med på en lille del af rejsen

Villabyerne - 24. oktober 2020 kl. 11:42 Af Af Jesper Bjørn Larsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Efterårsløvet har lagt sig på de fleste trin på den stejle trappe ned til Musikbunkeren. Døren står åben. Snirklede veje fører os til en massiv, lydtæt jerndør, som vi åbner forsigtigt.

En ung, lyshåret mand sidder ved klaveret. Med sin mobiltelefon ved hånden.

"Øhh, Bootcampen," lyder det lettere desorienteret fra Villabyernes udsendte, der ganske vist har været i den gamle koldkrigsbunker adskillige gange, men som alligevel altid formår at fare vild.

"Den her vej," smiler den unge mand, som fører os til det store scenerum, den gamle kommandocentral, hvorfra myndighederne skulle have taget de fleste beslutninger, hvis det værst tænkelige var sket.

Det er torsdag ved frokosttid. En gruppe unge er ved at fortære deres sandwiches, mens snakken går livligt i rundkredsen.

Den kreative platform Vi får lov at låne Mathias Lilholt, den ene af deres to lærere, som hele ugen har undervist de unge musikerspirer i, hvordan man bedst finder sin indre kreativitet. Han er selv sangskriver og musiker, har udgivet flere plader som en del af gruppen Feel Freeze, og har læst performance design på RUC.

Bootcamp i Musikbunkeren Mandag til torsdag i sidste uge mødtes 10 unge (15-25 årige) musikere/sangskrivere på Skaberskolen Bootcamp 2020 i Musikbunkeren i Gentofte.



Skaberskolen Bootcamp var fire intensive dage for unge med musikalsk skabertrang og lyst til at fordybe sig i kreative processer. På fire dage skulle de sammen skabe musik, og de blev guidet igennem skabelsesprocessen af de to undervisere Anders Rhedin og Mathias Lilholt.

Fokus var 100 procent rettet mod den kreative proces: at få musikalske idéer, tro på dem og realisere dem. Arrangørerne ønskede at flytte fokus fra det musikalske produkt - altså den sang eller det værk, de skaber. Bootcampen handlede lige så meget om skabelsesprocessen - hvordan de skaber.



Deltagerne skulle undersøge, hvordan idéerne opstår, udvikler sig og hvordan de kan skabe mønsterbrud i de kreative processer langt før de kender produktets slutform. På Skaberskolen opfatter de idéudvikling som en læringsproces og de vil se, hvad der sker, når man udvikler en idé helt derud, hvor man slet ikke kan huske, hvordan den startede.På Skaberskolen fik deltagerne også en introduktion til kreativitetsteori. Viden om, hvordan man indstiller sin hjerne til at skabe, værktøjer til at performe i et kreativt rum og ikke mindst til at have det rigtig sjovt med at skabe musik og lade de kreative processer udvikle sig lige derhen, hvor de vil.



Bootcampen er første skridt for Skaberskolen, men fra august 2021 kan man faktisk gå på Skaberskolen som daghøjskole med tre ugentlige undervisningsdage og mulighed for enten at arbejde ved siden af de to andre dage eller bruge dem på at arbejde med musik i Musikbunkeren.

Bootcampen skulle bruges til at afprøve konceptet og undervisningen på Skaberskolen.

Nu skal de 10 unge lige om lidt præsentere deres sange. Og de unge er ikke blevet strøget med hårene.

"Vi har i løbet af processen givet dem nogle dogmer, eller benspænd, om du vil. F.eks. skriv en sang til et af dine familiemedlemmer, sangen skal gå i 3/4-dele, eller du skal starte i mol. Vi har også spurgt dem, hvilken musik, de bedst kan lide og hvilken musik, de har det svært med. Hvad end de svarede på det sidste, skulle de indarbejde det. Vi har også tvunget dem til at bytte sangtekster. Det handler om at få slukket for den indre kritiker. Kreativitet er en størrelse, du ikke selv kan styre med tankens kraft. David Lynch (verdensberømt filminstruktør, red.) siger, at idéer er som fisk, og når vi får idéer, så laver vi ikke fisken, men vi fanger fisken. Man kan ikke på forhånd vide, hvad man fanger, men man er nødt til at kaste snøren ud og tro på det, der kommer," fortæller Mathias Lilholt. Og han fortsætter:

"Det er det, vi kalder at give slip på sin indre Gollum. Du ved, Gollum, der har sin yndlingsring (Ringenes Herre, red.). Gollum er en metafor for at holde fast i sine egne favoritter, holde fast i de tankemønstre, vi kender og som vi er trygge ved. Vores mål er at sende dem ud på en indre rejse i deres egen kreativitet. Gøre dem bevidste om deres egne valg."

Det endelige produkt er ikke så afgørende, understreger Mathias Lilholt. Andre camps sætter fokus på at lægge den sidste finish på en sang, det gør den her ikke. Den handler om at være i skabelsesprocessen.

Men kan alle lære at være krea­tive? Er det ikke bare noget, nogle er, mens andre ikke er det?

"Alle kan være kreative, det er ikke kun for de særligt indviede. Alle kan få adgang til det. Men det er ikke alle, der ved, hvordan de får adgang til det. Det er en individuel proces, men der er en masse fælles værktøjer. Problemet er, at vi er skolet i at følge rationelle tankemønstre. Det skal brydes ned, før du kan bygge en kreativ proces op. Det skal f.eks. være tilladt at få dårlige ideer i en kreativ proces," smiler han.

Inden koncerten går i gang, trækker vi væk med Helena Sams Nielsen og Victor Bach, begge 18 år og klassekammerater i 2.g på Aurehøj. De ser lidt ud som om, et interview med en journalist er mere angstprovokrende end fire dages kreativ skaberskole dybt nede under jorden.

"Jeg har meldt mig til den her bootcamp, fordi jeg godt kan lide at lave musik. Men jeg føler nogle gange, jeg sidder fast, laver ensformige numre. Jeg vil gerne udfordres, lave noget, der er helt anderledes. Benspændene har virket for mig. De gør, at jeg ikke går den nemmeste vej, den mest oplagte vej. Jeg plejer at være meget kritisk over for min egen tekst, og så er det svært at få en melodi frem. Da jeg fik en tekst udleveret, skulle jeg kun forholde mig til melodien, og så var det meget nemmere," fortæller Helena, der spiller guitar og synger.

Victor nikker, mens hun fortæller.

"Jeg har fået nogle fede redskaber, kreative øvelser. Vi har også haft meditative øvelser, og det har jeg haft stor glæde af. Det der med at finde roen. Jeg har tit prøvet at blive distraheret, få blokeret mine ideer."

Ikke alle benspændene har virket for Victor.

"Jeg fik opgaven at skrive en sang om min far, men min hjerne nægtede. Men så er det fedt, at de bare siger, hvis det virkelig blokerer for dig, så bryd op igen."

Både Helena og Victor føler, tankegangen om at give slip på Gollum er rigtig, men det er dælme også svært.

"Jeg skulle f.eks. lave om på min sang. Jeg syntes egentlig, den var perfekt, men de tvang mig til at vælge mellem at sætte trompet på eller ændre dens stemning. Jeg valgte at lade være med at stritte imod, og det endte faktisk med at blive bedre," fortæller Victor.

Feedback fra de andre Selv om det er vejen derhen - og ikke det færdige produkt - der er fokus på, er det blevet tid til fremførelsen.

Helena sætter sig lidt tøvende på scenen og venter på Mathias' klartegn.

"Jeg skal lige tjekke på telefonen, hvad det er, jeg har lavet," siger hun lidt nervøst, inden hun bliver bedt om at fortælle om nummerets tilblivelse.

Helena får masser af ros fra de andre unge.

"Jeg tror, det kan blive helt opslugende, når du har indøvet den fuldstændig," lyder det fra Sillas.

Så er det blevet Victors tur. Et meget dystert nummer spillet på klaveret, der handler om at have gravet et dybt hul, man ikke kan komme op ad, men hvor man alligevel hænger i. Efter bedste evne.

Der er helt stille, da den sidste tone ringer ud.

"Der er en helt vildt fed dynamik i dit nummer," roser Selma.