Se billedserie Hovedbiblioteket giver den i september gas med Pippi Langstrømpe, her vil du bl.a. kunne opleve en minikopi af Villa Villekulla.

Send til din ven. X Artiklen: Efterår i børnehøjde: Pippi og Alfons vrister dig ud af coronakrisens jerngreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterår i børnehøjde: Pippi og Alfons vrister dig ud af coronakrisens jerngreb

Har nedlukningen af samfundet sløvet dine sanser? Har du kedet dig lidt inde i familieboblen? Så er det på høje tid at gå ombord i børnebibliotekernes glæder

Villabyerne - 27. august 2020 kl. 17:24 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mon ikke de yngre Gentofte-borgere har savnet at kunne slå sig løs på Gentoftes biblioteker mindst lige så meget som de ældre Gentofte-borgere?

Eller måske endda mere, for bibliotekerne har mange tilbud til de børn, der gerne vil teste kreativiteten eller have eventyrlysten stimuleret.

Nu er der mere eller mindre åbnet for alle seks bibliotekers børneafdelinger, men der er selvfølgelig fortsat en masse retningslinjer, man skal følge. Vi er jo ikke just kommet ud på den anden side af coronakrisen endnu.

Villabyerne bringer her et udpluk af efterårets aktiviteter på børnebibliotekerne.

Sjov videnskab Alle tiders Pippi, Alfons, masser af fællesskaber og natur - det er, hvad børnebibliotekerne har på dagsordenen til de yngre Gentofte-borgere.

Gentofte Hovedbiblioteks klubber er for børn og unge, der gerne vil møde andre børn og unge med samme interesser. Her kan man dyrke fællesskaber omkring gode bøger og sjov videnskab.

Klub Science er for alle mellem 9 og 14 år, der er vilde med viden og videnskab. De 9-12-årige har deres egen bogklub, og det har de unge på over 12 år også.

Evigunge Pippi Når Golden Days Festivalen ruller gennem Gentofte fra den 4. - 22. september, er der også aktiviteter for børn. Årets tema er 'Forever Young', og hvem er mere evigt ung end Pippi Langstrømpe?

Hovedbiblioteket har bygget et mini Villa Villekulla: Skuffer, der gemmer på skatte, skurebørsteskøjtende gulvvask, træstubbe med overraskelser og godmodige dyr. I Villa Villekulla kan du klæde dig ud, skøjte med skurebørsterne og prøve at finde skattene. Det er sjovest for de 3-6-årige. Man kan komme og lege med mellem den 4. og den 20. september.

Der er også workshops for børn - man kan f.eks. væve en superhelt og lave en påklædningsdukke af det familiemedlem, som trænger allermest til, at du giver dem en ny stil!

Kunst på væggene På Dyssegård Bibliotek kommer der kunst på væggene, og det er lokale børnekunstnere, der står bag. Glæd dig til soloudstillinger med værker af Viggo og Ella i september, og til oktober kan alle børn få mulighed for at udstille et billede eller en skulptur i en stor fælles udstilling.

På Jægersborg Bibliotek kan du glæde dig til at gå på opdagelse i legeudstillingen 'Her er Alfons Åberg'. Hjælp f.eks. Alfons og far Bertil med at lægge vaniljeis og bukser på deres rette plads, dykke ned i svenske billedbøger i dagligstuen og finde uhyrer i Alfons' værelse. Der er fernisering i oktober.

Og der er meget mere Alfons, hvor det kommer fra. I en workshop kan du lave din egen Alfons Åberg-figur, og du kan se Alfons Åberg på film.

Vild med natur Var I også vilde med DR's 'Vilde Vidunderlige Danmark'? Så glæd jer til efteråret, hvor bibliotekerne dyrker naturen omkring os med workshops og viden i børnehøjde.

På Ordrup Bibliotek kan man få jord under neglene, når Karen Stevnbak Andersen fra Grøn Guide Gentofte kommer på besøg en række eftermiddage og fortæller om haver, kryb og kravl og meget mere.

På Vangede Bibliotek kan man bygge sig en bæredygtig blomst ud af gamle nøgler. Eller hvad med en Barbieblomst? Der er workshop i september, hvor klassiske idéer fra naturen bliver mixet med en god portion humor og genbrug.

På Gentoftegade Bibliotek kan man designe sit eget træ, som man får med hjem. Og så kommer tiden også til juledekorationer - også der er naturen et skatkammer.

Der er også alle de gode læseoplevelser, børneteater, kreativitet og musik. Tilmelder I jer nyhedsbrevet for børnefamilier, får I overblik direkte i indbakken. Få overblikket på genbib.dk og i OPLEV-kataloget på dit bibliotek. På genbib.dk finder du også al praktisk info om billetkøb, tilmelding og forholdsregler i forhold til Covid-19.