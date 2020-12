Juledekorationer har været skyld i to udrykninger for Beredskab Øst i juledagene. Grangrene er nu blevet knastørre, så der er ingen grund til at tænde julelyset en sidste gang, advarer beredskabsdirektør. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Efter to ens brande kommer brandvæsnet med advarsel: Gør ikke det her

Villabyerne - 30. december 2020

Det har været en stille jul for brandmændene i Beredskab Øst, der ikke har haft gang i de store vandsprøjter.

I juledagene måtte de dog to gange rykke ud til mindre brande i Gentofte, der havde et fællestræk, som får beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen til at advare mod at gentage netop den fejl. De to udrykninger var nemlig begge til juledekorationer, der stod i flammer.

- Der var en om natten, der var blevet glemt, og en om dagen, hvor stearinen er løbet fra lyset, og så er det brændt meget hurtigt ned. Det er bare uheldigt, men nu siger vi så - ikke mere. Juledekorationer og juletræer er knastørre nu, så der er ingen grund til at tænde en sidste gang, siger Rasmus Storgaard Petersen.

Positivt var det dog, at beboerne ved begge småbrande blev gjort opmærksomme på det af en røgalarm, så de selv kunne nå at slukke ilden.

Derudover havde Beredskab Øst en række udrykninger til blandt andet plejehjem, hvor de automatiske brandalarmer mente, at flæskestegens svær nu var mere end rigeligt sprøde.

Forventer travlt nytår Når det gælder nytårsaften, så er Beredskab Øst stærkt bemandet. Det kan være svært at forudsige travlheden set i lyset af corona og strikse anbefalinger om at begrænse det sociale samvær, men med 42 brandfolk og tre indsatsledere fordelt på beredskabets fire stationer, mener Rasmus Storgaard Petersen, at de er klar på ethvert scenarie.

- Man kan forestille sig mange ting om nytåret. Hvis man sidder i små grupper og har et mindre vildt nytår, så kunne tesen være, at der sker mindre. Omvendt kan man ikke være hjemme og holde fest, så de unge går måske mere på gaden. Historisk er nytårsaften et travlt døgn for brandvæsnet, og vi forbereder os på, at det bliver travlt, som det plejer, siger beredskabsdirektøren, der også har en opfordring til de lokale borgere.

- Et godt råd til nytårsaften er, at man ikke behøver at ringe til brandvæsnet, hvis der står et batteri og brænder på gaden, og det ikke ser ud til at sprede. Man skal ikke tøve med at ringe, men det er nytår, og man må også gerne selv tage en flaske vand og smide på, siger Rasmus Storgaard.

Han håber på den måde, at brandfolkene hurtigere kan komme til at gøre gavn ved reelle brande og nedfaldne raketter, der udgør en fare.