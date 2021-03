Efter coronafest: Politistation må holde lukket flere uger endnu

Politistation i Gentofte må fortsat holde lukket, efter et stort antal politiansatte har fået corona. Det er sket efter to fester blandt medarbejderne. Arkivfoto

Politistationen i Gentofte er fortsat lukket efter et stort smitteudbrud i Nordsjællands Politi. Den åbner tidligst igen efter påske.

23. marts 2021

Det er to fester blandt politiets medarbejdere og anklagere, der har antændt en regulær smitteeksplosion i Nordsjællands Politi. Over 30 civilt ansatte og betjente er eller har været smittet, og det er sket efter to sociale sammenkomster i private hjem i starten af marts. Festgæsterne har ikke gjort noget strafbart, men de har ikke fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger om højst at samles fem personer i hjemmet. Til den ene fest var der 14 personer til stede.

Smitteudbruddet har betydet, at 10 retssager er blevet aflyst, og at politistationen i Gentofte er lukket for henvendelser. Det vil den være minimum to uger endnu, oplyser politidirektør Jens-Christian Bülow tirsdag til Villabyerne.

"Vores fysiske borgerekspedition på politistationen i Gentofte holdes fortsat lukket, indtil videre til efter påske. Smittetallet i Nordsjællands Politi blev her til morgen opgjort til 28 medarbejdere, mens antallet af medarbejdere i karantæne er 4. Sammenlignet med tallene fra sidste uge tyder det på, at det er lykkedes at inddæmme smitten," skriver han i et svar.

Politidirektøren forklarer desuden, at den aktuelle smittesituation ikke har betydet færre patruljer på gaderne i Nordsjælland og kun har haft en begrænset betydning for løsningen af politiets opgaver.

Det er endnu ikke afgjort, om deltagelsen i festerne mod sundhedsmyndighedernes anbefalinger for konsekvenser for gæsterne.

"Når Nordsjællands Politi er færdig med at klarlægge sagen, vil der blive taget stilling til, hvad den måtte give anledning til for de involverede medarbejdere," skriver Jens-Christian Bülow.