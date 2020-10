Det kan være yderst farligt fior din hund, hvis den spiser hestekastanjer. Foto: Pixabay

Dyrlægerne: Lad ikke hunden spise hestekastanjer

Det kan give mavetarm- forstyrrelser og i værste fald få fatale følger, hvis din hund spiser hestekastanjer

Villabyerne - 14. oktober 2020 kl. 07:54 Af dyrlæge Natascha Schmidt-Vejstrup, Gentofte Dyreklinik

Efterårets smukke gyldne farver eksploderer lige nu. Træerne er så smukke lige her før lukketid - om lidt ligger alle bladene på jorden.

Lige nu, inden bladene for alvor falder, ligger de smukke hestekastanjer og venter på at blive samlet op.

De fleste hunde går heldigvis uden om dem - men nogle finder dem ganske fristende. Ofte er det de unge hunde eller hvalpe, der fristes til at spise en eller flere.

Giftige for hunde I hestekastanje-træerne findes stoffet aesculin, og det kan vores hunde desværre ikke tåle. Eller for den sags skyld katte - de finder dog heldigvis sjældent på at spise en kastanje.

Alle dele af træet indeholder aesculin, altså ikke blot kastanjerne, men også bark, blomster og blade. Det er dog selve kastanjerne, som vores hunde typisk finder på at indtage i denne tid.

Er skaden sket, bliver hunden inden for kort tid rigtig dårlig og kan i værst tænkelige situation dø. Der kan opstå symptomer inden for 2-6 timer, men faktisk kan der i andre tilfælde gå op til to døgn, før symptomerne viser sig.

Symptomer på forgiftning Aesculin kan selv i små doser forårsage mavetarm-forstyrrelser, men kan ved et højt indtag også påvirke hundenes nervesystem.

Symptomerne er: Savlen

Opkast, diarré, smerter fra maven

Ekstrem tørst

Nedstemthed

Slaphed, muskelkramper, lammelse

Udover at kastanjer kan forårsage en forgiftning, kan kastanjerne også sluges hele og sætte sig fast i tarmen som et fremmedlegeme. Dette vil også vise sig ved symptomer fra maven.

Hvad gør man Hvor mange kastanjer en hund skal spise for at blive syg, er svært at sige. Oplever du, at din hund har spist en eller flere kastanjer, bør du søge dyrlæge.

Dyrlægen vil give din hund et middel, så den kaster op. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at skylle selve mavesækken. Der findes ikke en egentlig modgift, så dyrlægen vil forsøge at behandle symptomerne.

Prognosen for, hvor slemt det kommer til at gå, varierer selvfølgelig med mængden af kastanjer, hunden har spist. Heldigvis er det de færreste hunde, der bare spiser løs, som var det chokolade (som de for øvrigt heller ikke kan tåle).

På Gentofte Dyreklinik har vi af og til hunde, der har spist nogle få kastanjer. Heldigvis har vi aldrig oplevet et dødsfald som følge af hestekastanjer. Litteraturen kan dog berette om et dødsfald, hvor en hund på 10 kg havde spist 8-10 kastanjer.

Så pas på kastanjerne i denne tid - både dem som fortsat ligger under træet - men også dem, som nu ligger på sofabordet og hvor ungerne har planer om at kreere smukke, gyldne dyr.