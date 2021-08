Når sommervarmen rammer, er det godt at være opmærksom på de firbenede. Modelfoto: Adobestock

Dyrlægens bord: Hunde med hedeslag

Villabyerne - 04. august 2021 kl. 18:23 Af Natascha Schmidt-Svejstrup, dyrlæge, Gentofte Dyreklinik Kontakt redaktionen

Igennem årene har vi behandlet mange hunde med hedeslag. Det er trist, for det er ofte velmenende ejere med stor kærlighed til deres dyr, der simpelthen fejlvurderer situationen. Enten ved at overse alvoren i at motionere deres dyr under ekstreme forhold, eller ved at trække tiden for behandling efter, at de første symptomer på hedeslag har vist sig.

Alt for tit ender en sådan fejltagelse med dyrets død, selv efter flere dages intensiv terapi.

Når mennesker får hedeslag, opstår der en tiltagende utilpashed, mathed, svimmelhed, hovedpine og kvalme. Det er symptomer, der er nemme at føle, når det sker for dig, men de samme symptomer kan næsten være umulige at erkende, når det sker for din hund eller kat.

På ganske få timer kan et ubehandlet hedeslag hos hunde medføre skader på bl.a. hjerne, hjerte og nyrer.

Tiden for behandlingens indtræden er uhyre vigtig - jo længere tid der går, des være bliver tilstanden.

Symptomerne på et, ofte dødeligt, hedeslag er derfor nemme at kende:

Hyperthermi, legemstemperatur over 39.4 grader

Halsen, uro og savlen

Nedstemthed og usikker gang

Opkast/diarre

Højrøde/grå/blålige gummer

Kramper, kollaps og i sidste ende koma.

Hvilke hunde får hedeslag? Under normale omstændigheder får et dyr ikke hedeslag. Det sker først, når dyret bliver overophedet på grund af varme omgivelser som f.eks. indelukket i en bil i solen eller udsat for kraftige, fysiske anstrengelser.

Hunde og katte i alle aldre kan få hedeslag, men nogle er mere disponerede end andre.

Det er især hvalpe og ældre dyr, der har en nedsat evne til at regulere deres temperatur.

Derudover ser vi også, at store hunde med en kraftig, lang pels er mere disponeret for hedeslag.

Hunde med en kort snude som f.eks. en mops, kan have svært ved at halse og dermed komme af med varmen.

Overvægtige hunde har også nemmere ved at få et hedeslag end en slank hund i god form.

Førstehjælp til hunde med hedeslag

Nedkøling er vigtig, men for meget nedkøling kan gøre tingene værre. Det vigtigste er at få dyret til dyrlæge hurtigst muligt. Brug altid den dyrlæge, der er tættest på.

Din sædvanlige dyrlæge vil helt sikkert forstå hvorfor! Som førstehjælp skal dyret naturligvis bringes til et køligere område, køles ned med kolde bade/brus og evt. blæses på med en fan.

Vandet, der bruges, skal helst være 15-20 grader. Hvis det er for koldt, trækker karrene sig sammen og afkølingen forhales.

Inden afgang til dyrlægen lægges kolde omslag omkring dyret.

Hvis tilstanden er alvorlig, vil dyrlægen fortsætte nedkølingen, starte en chokbehandling og symptombehandle for at minimere de organskader, der kan opstå som følge af overophedning.

Jo hurtigere kropstemperaturen bliver normal, jo bedre er chancerne for en god prognose uden mén.

Husk hedeslag ikke kun ses hos dyr, der har siddet i en varm bil. Ofte har dyrene løbet og leget for længe i solen, mens ejeren har hygget sig i skyggen.

Man kan forebygge hedeslag hos hunde ved blandt andet at gøre følgende:

Motionér din hund tidligt eller sent på dagen.

Gør din hund våd inden turen.

Gå hvor der er skygge og tag vand med på turen.

Vær opmærksom på symptomer på hedeslag.

Underestimér ikke faren ved overophedning.

Stol ikke på, at din hund selv kan vurdere, hvornår nok er nok. Den vil løbe og lege, til den falder om!

Tag ikke chancer med dyr, der er ældre, overvægtige eller kortsnudede racer som boxere, bulldogs og mops. De er meget sensitive for varmen.

Lad aldrig dyret sidde i bilen.

Gentofte Dyreklinik ønsker alle en rigtig god sensommer - uden hedeslag!

