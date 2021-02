Veterinærsygeplejerske Amber Quick er her i gang med at give hunden Boris laser. Foto: Lisa Rindbøl

Dyrlægens Bord: Laserterapi for vores lodne venner

Dyrlægens Bord: Laserterapi for vores lodne venner

Denne uges klumme fra Dyrlægerne handler om, at avanceret smertelindring ikke kun er tilgængelig for mennesker

Du har helt sikkert prøvet at vride om på anklen og ved hvor ondt, en relativt lille skade kan gøre - og ikke mindst, hvor lang tid det tager, før skaden er helet.

Vores hunde og katte kan også få overbelastningsskader eller forstrække sener og led. De er desværre knap så gode til at passe på sig selv - ser katten en mus eller hunden et egern, er de strøget afsted i fuldt firspring. Desværre sjældent så hensigtsmæssigt for skaden - dyrene kommer humpende tilbage.