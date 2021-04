Duo skabte glæde med fællessang på plejehjem

Besøgsrestriktionerne på landets plejehjem er blevet lempet i takt med udrulning af vacciner, og en hel del ældre plejehjemsbeboere kunne derfor stimle sammen i kirken for at nyde fællessangskoncerten.

OPSANG holdt også sidste år flere af den slags koncerter på plejehjem og aktivitetscentre, og en donation fra TrygFonden har gjort det muligt for duoen nu at komme ud og skabe nogle glædesfyldte og mindeværdige oplevelser for endnu flere ældre.