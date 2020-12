Du kan hente reserverede bøger

bibliotekerne Gentofte Bibliotekerne åbner nu mulighed for, at du kan afhente reserverede bøger og aflevere materialer på Gentofte Hovedbibliotek i nedlukningsperioden. Det vil være muligt mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 fra den 16. december. Du kan ikke selv gå på opdagelse på reolerne, men du kan reservere bøger hjemmefra og hente dem på Hovedbiblioteket. Det er kun muligt at benytte selvbetjening til udlån og aflevering.