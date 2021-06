Se billedserie Det er nede i kælderen i familiens villa på Gersonsvej, at Storm har etableret sin forretning. Og han synes faktisk, det er ret sjovt at skure sko, for han elsker ganske enkelt sko. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Driftig dreng: Storm vasker dine sko for en halvtredser

11-årige Storm Strauss var småtræt af at glo ned i sin iPad, da han fik en lysende idé. En idé, hvor han både kunne få luft og motion og samtidig tjene sine egne penge

Du kender det godt. Du kommer til at tage de kridhvide gummisko på til en lidt for mudret gåtur. 'Jeg får dem aldrig rene igen', tænker du, mens du træt og en lille smule trist iagttager jordskorperne på kanten og mudderstænkene på toppen.

Du lægger skoene bagerst i skabet på en avis og forsøger at dulme din irritation: Måske kan de bruges til en flytning eller en arbejdsdag.

Fortvivl ikke, for redningen er på vej. Han hedder Storm, er 11 år og bor i Hellerup. Han henter dine sko, renser dem grundigt, og så kommer han ved gud også tilbage med dem. Og det får du alt sammen for en flad halvtredser. Hvis du smider flere sko i puljen, er der sågar rabat: tre sko for 120 kroner.

Og så er det ikke engang løgn. Den er god nok, som de folk, der har set videoen med 'Storms Skovask' inde på en af Hellerup-gruppernes facebook-side, vil vide. Her fulgte din lokalavis også med, og vi tænkte, at vi simpelthen blev nødt til at møde den driftige dreng, der viser sig at bo på Gersonsvej sammen med sin mor, far og lillebror Norr på otte år.

"Jeg lå i min seng for et par måneder siden og så en video med Mathias Ong, en dansker på YouTube, jeg følger. Han samler på sko og har cirka 350 par. Jeg går selv rimelig meget op i sko, og så slog ideen ned i mig. Jeg gik ned i stuen til min far og spurgte: 'synes du, det kunne være en god idé, hvis jeg laver en forretning, hvor jeg vasker sko for folk og både henter og bringer dem'," mindes Storm, der går i 4. klasse på Tranegårdskolen.

'Det er da en knaldgod idé', svarede hans far, Carsten Strauss. Han har selv været selvstændig siden 1997, hvor han som 23-årig startede Strauss Skrædderi.

"Storm er en lidt rastløs dreng, han vil gerne lave noget. Han gider ikke bare at glo ind i en iPad. Og jeg syntes, det lød som et fint nicheprodukt. Jeg kender i hvert fald ikke til andre, der leverer den service," smiler den stolte far. Og så tilføjer han: "Her i livet er man nødt til at tjene sine egne penge. Og det gør ikke noget, hvis Storm lærer det allerede nu."

Begyndte på Instagram Storm begyndte sin gesjæft med at lægge nogle billeder og et par videoer på Instagram. Og så gik han i gang med at lave sin egen Facebook-side, der som nævnt hedder Storms Skovask. Da han lagde en af videoerne ud på Hellerup-gruppens facebook-side, gik det stærkt. I skrivende stund er den blevet set næsten 20.000 gange.

Storm Strauss, 11 år Siden videoen gik viralt, har Storm haft 13-14 kunder. Første kunde var en mand, der boede ude ved Charlottenlund Fort. Så langt væk havde Storm ikke tidligere bevæget sig på egen hånd, så hans far fulgte med på cykelturen fra sin ledsagebil.

"Han havde seks par sko, så det var en god start. Jeg har faktisk kun haft glade kunder. De siger alle sammen, at de vil bruge mig igen," smiler Storm og uddyber sit syn på service:

"Jeg satser på at aflevere skoene igen senest dagen efter, jeg henter dem. Hvis man er heldig, får man dem allerede senere samme dag."

De svære sko På spørgsmålet, om han ikke har oplevet sko, der var umulige at få rene igen, svarer Storm godt for sig:

"Det værste er et par helt hvide Stan Smith-sko, hvor jorden og skidtet har siddet på i lang tid. De er virkelig svære at gøre rene. Men de bliver altid pænere, når jeg har haft fat i dem. Hvis jeg har renset tre par, så sørger jeg selvfølgelig altid for at lægge de flotteste sko øverst."

Alt arbejde foregår i hånden, forsikrer Storm, der aldrig tyer til vaskemaskinen.

"Først banker jeg dem godt af, så stiller jeg dem ind i varmerummet, så de er helt tørre. Og så begynder jeg som regel med sæbeskum, hvis det er en sko, der kan tåle det," forklarer han.

Skovasken har været et godt værn mod rastløsheden, men Storm lægger da heller ikke skjul på, at han også gør det for at tjene penge. Nogle af pengene er allerede reinvesteret i firmaet, på diverse skoplejeprodukter, og på lidt længere sigt sparer han op. Han har blandt andet kig på et el-skateboard.

Klarer sig selv Indtil videre er der ingen grænse for, hvor meget tid, Storm må bruge på sit lille firma, fortæller hans far, som i øvrigt står klar til at hjælpe, hvis der bliver brug for flere hænder.

"Hvor der er en vilje, er der en vej. Jeg går ikke og skubber til ham, han styrer det hele selv. Han lærer ikke alene at drive forretning, men også at klare sig selv. At han er sin egen lykkes smed. Hvis han ikke er ihærdig, kan han kun give sig selv skylden. Omvendt, hvis han er succesfuld, så ved han, at det er hans egen fortjeneste. Det der med at kunne klare sig selv, er i min verden præmissen for et godt liv."

Villabyernes udsendte lægger ansigtet i de alvorlige folder og spørger, om en 11-årig dreng ikke også "bare" skal have lov til at være en 11-årig dreng.

"Jeg mener ikke, man kan være for lille til at tjene sine egne penge. På den her måde lærer han, at penge ikke bare kommer flyvende. Men Storm gør ikke det her for pengenes skyld. Han gør det, fordi han synes, det er sjovt. Og der har kun været gode oplevelser. Folk bliver simpelthen så glade, når han kommer med deres sko," svarer Carsten Strauss.

Carsten Strauss, Storms far Storm, der både overvejer at sælge sko, når han bliver voksen og at blive VVS'er, nikker, mens hans far taler.

"Jeg kommer ud og ser en masse steder og møder forskellige mennesker. Jeg håber, at det kan blive stort. Hvem ved, måske kan jeg udvikle det, så jeg en dag også kan tage sko fra udlandet," siger han.

Hvis du har fået lyst til at bestille en gang skovask hos Storm, så foregår alle bestillinger inde på facebook-siden 'Storms Skovask'.

