Drev bordel med 81 kvinder: 48-årig mand tiltalt

Mand fra København er tiltalt for at have tjent mindst 129.600 kroner på bordelvirksomhed i Gentofte

Villabyerne - 03. marts 2021 kl. 14:48 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

En 48-årig mand fra København skal tirsdag den 10. august møde ved Retten i Lyngby, hvor han står tiltalt for rufferi (straffelovens paragraf 233, stk. 1) i en domsmandssag.

Ifølge anklageskriftet, som Villabyerne har fået aktindsigt i, er manden tiltalt for i perioden fra den 2. februar 2019 til den 21. juni 2019 "at have drevet virksomhed med, at andre mod betaling har seksuelt forhold med en kunde," altså bordelvirksomhed.

Straffelovens paragraf 233 Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år. Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år. Ifølge Villabyernes oplysninger er der tale om et bordel på Lyngbyvejen, og manden skal angiveligt have modtaget huslejebetaling fra ikke færre end 81 kvinder, der alle lejede sig ind i ejendommen med det formål at udbyde seksuelle ydelser mod betaling.

Ifølge anklageskriftet har manden samtidig stået for betalingen af ikke under 81 escortprofiler via Escortguide.dk. Samlet vurderer anklagemyndigheden, at han har opnået en fortjeneste på kvindernes prostitution på mindst 129.600 kroner.