Dramatisk afgørelse om kendt travbane: Bestyrelsesformand er tilfreds

Fremtiden for Charlottenlund Travbane skulle afgøres, og medlemmerne stemte imod bestyrelsens model for en flytning til Høje-Taastrup, men for bestyrelsens anden fremlagte model; en udvikling af banen i Charlottenlund.

"Vi er tilfredse med afstemningen. Jeg er glad for, at vi fik opbakning til et af vores to forslag," siger bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen dagen derpå.

Udover bestyrelsens to forslag, Høje-Taastrup-modellen og den såkaldte Åbymodel, der indebærer en udvikling af banen i Charlottenlund, var der også to andre forslag oppe at vende på aftenen.

Michael Juul Nielsen glæder sig over, at der er forståelse for, at den økonomiske situation gør, at der skal ske noget for travbanen.

"Vi skal nu arbejde videre med Åbymodellen, hvor vi skal frigøre staldarealet, renovere tribunen og bygge stalde nedenunder. Og så skal vi i dialog med Gentofte Kommune," siger han.

De gamle staldbygninger skal sælges, formentlig for at blive omdannet til boliger. I forslaget skrev bestyrelsen, "for at opnå en salgspris på min. 250 mio. kr. forudsættes en lokalplan med en bebyggelsesprocent på ca. 60".

Det skal nu afklares sammen med Gentofte Kommune.