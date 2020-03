Drak og kravlede på skoletag midt om natten

Politiet måtte natten til mandag forbi Busses Skole på Mosebuen i Gentofte, da en borger klagede over høj musik. Her fandt de en flok unge fyre, der drak alkohol og kravlede rundt på taget

Det var en gruppe lokale unge i alderen 15-17 år, der ifølge Nordsjællands Politi, valgte at holde fest på skolens område natten til mandag inden den landsdækkende skolelukning træder i kraft som følge af bekymringen for spredning af COVID-19 i Danmark.

De unge havde valgt at drikke og høre meget høj musik til gene for beboerne i området, ligesom de også kravlede rundt på taget af den relativt lave to etagers skolebygning, hvis tag er fladt.